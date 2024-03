Sanok Rubber odnotował 75,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 57,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 87,23 mln zł wobec 58,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 151,21 mln zł wobec 119,71 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 445,6 mln zł w 2023 r. wobec 1 385,42 mln zł rok wcześniej.

Marża EBITDA wzrosła do 10,5% w 2023 r. wobec 8,6% rok wcześniej, a marża netto do 5,2% z 4,1% rok wcześniej, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Sprzedaż grupy w 2023 r. była wyższa od zrealizowanej w 2022 r. o 4,3% (tj. o 60,2 mln zł). Kluczowym segmentem sprzedaży dla grupy jest motoryzacja (ponad 58% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Wzrost poziomu przychodów w tym segmencie w 2023 to przede wszystkim wyższa o 80,3 mln zł. sprzedaż w spółce dominującej (74% wartości sprzedaży całego segmentu, przy 70,8% rok wcześniej). Niższa o 13,6 mln zł niż rok wcześniej była sprzedaż niemieckiej spółki zależnej Draftex, której sprzedaż w 2023 roku stanowiła 23,4 % sprzedaży grupy w segmencie motoryzacji. Znaczącą dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowano w segmencie budownictwa (o ok. 15% tj. o 26 mln zł.). Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim włączeniem do grupy spółki zależnej BSP. Sprzedaż tej spółki w 2023 roku stanowiła 10% wartości sprzedaży segmentu. Nieznaczny procentowo spadek sprzedaży w porównaniu do 2022 roku osiągnięto w segmencie przemysłu i rolnictwa (-4,8%). Jest to w dużej mierze efekt niższej o 17,5 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD. W 2023 roku spadła również sprzedaż w sektorze w farmacji oraz w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 67,73 mln zł wobec 38,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,39 mld zł w 2022 r.

