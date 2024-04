Artifex Mundi odnotowało w I kwartale br. 27,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 73% r/r. Pierwsza marża Artifex Mundi wzrosła w minionym kwartale o 71% r/r (+5,6 mln zł) do 13,6 mln zł, podała spółka. Kluczowy produkt Artifex Mundi - "Unsolved" w I kwartale podwoił swoją sprzedaż do 24,7 mln zł.