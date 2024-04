Zysk operacyjny wyniósł 129,91 mln zł wobec 130,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 206,58 mln zł wobec 203,04 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. W 2023 roku Grupa Wielton osiągnęła marżę EBITDA na poziomie 6,4% wobec 5,9% rok wcześniej.

"Osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki pomimo trudnej sytuacji mikro- i makroekonomicznej rynku europejskiego, która przysporzyła wielu wyzwań wszystkim spółkom w Grupie. Szczególnie istotne było dla nas bezpieczeństwo finansowe Grupy i w tym aspekcie należy podkreślić, że utrzymaliśmy wskaźnik długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,09 przy EBITDA wynoszącej 206,6 mln zł" - powiedział prezes Paweł Szataniak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 225,22 mln zł w 2023 r. wobec 3 433,37 mln zł rok wcześniej, natomiast skonsolidowany wolumen sprzedaży wyniósł 20 954 szt., zmniejszając się o 9,6% r/r.

Pozycja Wieltonu na rynku europejskim

"Mimo niekorzystnych warunków branżowych związanych ze spowolnieniem rynku transportowego, Grupa Wielton zachowała w 2023 r. czołowe pozycje na większości kluczowych europejskich rynków. W Polsce, gdzie rynek spadł o 8,4% udziały spółki Wielton wyniosły 15,5% co dało jej trzecią pozycję na rynku, natomiast wraz z rejestracjami spółki Langendorf (54 szt.), udziały Grupy Wielton na rynku polskim wyniosły 15,7% Wolumen sprzedaży spółki Wielton w Polsce zmniejszył się o 9,5% do poziomu 4 952 szt. odnotowując 644,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o ok. 7% mniej w porównaniu do 2022 roku. Dzięki efektywnym działaniom naprawczym we Fruehauf, pomimo zmniejszenia rynku francuskiego o niemal 5% r/r, spółka zachowała pierwszą pozycję na rynku francuskim z udziałami na poziomie 19,3% Spółka Fruehauf sprzedała w 2023 roku 4 378 pojazdów (7,6% mniej r/r) notując podobny r/r przychód ze sprzedaży na poziomie 707,8 mln zł (spadek o 0,4% r/r) wobec 710,9 mln zł rok wcześniej. Pozycję wicelidera rynku brytyjskiego obroniła spółka Lawrence David z udziałami na poziomie ok. 12,4%. Spółka Lawrence David sprzedała w 2023 roku 3 585 sztuk pojazdów (ok. 27% mniej r/r) generując 547,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3% mniej r/r)" - czytamy w materiale.

"Spółki Langendorf oraz Wielton GmbH mimo wzrostu udziałów rynkowych do 2,3% zajęły szóstą pozycję na niemieckim. Spółki sprzedały o 17% mniej pojazdów (1 602 szt.) i odnotowały niemal 20% niższy przychód ze sprzedaży produktów na poziomie 360,3 mln zł. W krajach CEE udziały spółki Wielton wzrosły do 5,9% umacniając ją na piątej pozycji. Wielton sprzedał 1 358 sztuk pojazdów, czyli o 4,2% więcej r/r i osiągnął ponad 6% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 190,3 mln zł. Spółka Viberti utrzymała piąte miejsce na rynku włoskim z udziałami na poziomie 6,7%, przy spadku rynku o 8,5% r/r. Wykorzystanie synergii grupowych i współpraca ze spółką Fruehauf w zakresie dystrybucji we Włoszech naczep furgonowych zaowocowała utrzymaniem sprzedaży na podobnym do 2022 roku poziomie (983 szt. wobec 1 002 szt. w 2022 r.) oraz zwiększeniem przychodów do poziomu 151,3 mln zł (wzrost o 9,5 proc r/r). Łączne udziały rynkowe spółek Viberti i Fruehauf na rynku włoskim wyniosły 7,7% W 2023 r. hiszpańska spółka Guillén uplasowała się na 7 pozycji na rynku z udziałami na poziomie 2,2% notując niemal 20% spadek sprzedaży wolumenowej do poziomu 417 sztuk oraz spadek przychodów do poziomu 61,1 mln zł (o 10,3% mniej r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 111,37 mln zł wobec 72,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Stabilna kondycja finansowa

"Zarówno w ubiegłym, jak i w bieżącym roku priorytetowe dla Grupy Wielton pozostają stabilna kondycja finansowa, dyscyplina kosztowa oraz wykorzystanie grupowych synergii produktowych. Zdajemy sobie sprawę, że w dalszym ciągu będziemy zmagać się z trudną sytuacją w gospodarce europejskiej oraz malejącym popytem na usługi transportowe. Pomimo tego Grupa będzie kontynuować dywersyfikację geograficzną poszerzając swoją działalność o kolejne rynki takie jak Skandynawia, Turcja, Beneluks, jak również dostosowywać portfolio produktowe do aktualnych potrzeb klientów. Wierzę, że to zapewni nam umocnienie pozycji na istniejących rynkach oraz pozwoli Grupie rozwijać się na nowych" - podsumował Szataniak.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,23 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)