Wielton odnotował 30,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 55,31 mln zł wobec 30,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 741,47 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 859,74 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. branża przewozów transportowych w Europie pozostawała pod silnym wpływem wielu niekorzystanych czynników rynkowych i gospodarczych, przyczyniających się do znaczącego wyhamowania popytu na naczepy i przyczepy, a w konsekwencji spadku poziomu zamówień. W okresie tak wyraźnego spowolnienia rynkowego, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy osiągnęły poziom 2,44 mld zł (-2,1% r/r.). Po trzech kwartałach 2023 r. utrzymaliśmy pozycję czołowego gracza branży naczepowej na większości kluczowych rynkach europejskich. Biorąc pod uwagę spadek poziomu zamówień w obecnym czasie, swoje działania koncentrujemy głównie na skróceniu terminu dostaw do klientów oraz utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej" - powiedział prezes Paweł Szataniak, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 85,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 91,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 442,66 mln zł w porównaniu z 2 495,91 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 181,49 mln zł wobec 145,86 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2023 r. przychody czołowego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie wyniosły 2,44 mld zł (wobec 2,49 mld zł w roku ubiegłym), przy sprzedaży wolumenowej wynoszącej 15 684 sztuk pojazdów (17 524 szt. po trzech kwartałach 2022 r.). Wynik EBITDA zwiększył się o 24,4%, do 181,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 7,4% (wobec 5,8% po trzech kwartałach 2022 r.), co pomogło w utrzymaniu bezpiecznego poziomu wskaźnika długu netto/EBITDA na poziomie 2,18 (3,26 w analogicznym okresie poprzedniego roku)" - czytamy w komunikacie.

Odkładanie decyzji zakupowych oraz słabnący popyt na przyczepy i naczepy transportowe przełożył się na niższy rok do roku backlog, wynoszący na koniec września 2023 r. ok. 6 200 sztuk, podano również.

Grupa Wielton utrzymała pozycję czołowego gracza branży naczepowej na większości kluczowych rynków, pomimo wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym.

Spółka Fruehauf, z udziałami wynoszącymi 19,3% utrzymała pozycję lidera rynku francuskiego. Fruehauf sprzedał 3 309 sztuk pojazdów, o 8,5% mniej niż trzech kwartałach 2022 r. Skonsolidowane przychody firmy zwiększyły się r/r. o 2,4 %, do 547,5 mln zł. Wdrażany w spółce program naprawczy zaowocował pozytywnym wynikiem EBITDA po trzech kwartałach w wysokości 5,7 mln zł. W Polsce z udziałami 14,5% na miejscu trzecim uplasowała się spółka Wielton. Jej sprzedaż wolumenowa była na poziomie 3 822 sztuk pojazdów (spadek r/r o 10,4%). Przychody spółki w Polsce wyniosły 501,3 mln zł wobec 499,5 mln zł po trzech kwartałach 2022 r. (wzrost o 0,4%). Brytyjska spółka Lawrence David zachowała drugie miejsce na rynku z udziałami na poziomie 12,5%. Sprzedaż wolumenowa wyniosła 2 789 szt. (spadek o 21,3% r/r) przy przychodach na poziomie 427 mln zł, czyli o 5% niższych niż przed rokiem. Na szóste miejsce, z piątego przed rokiem, spadły niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GmbH. Sprzedaż wolumenowa spółek była na poziomie 1 289 sztuk, zmniejszając się r/r o 16,4%. Skonsolidowane przychody Langendorf oraz Wielton GmbH w Niemczech zmalały o 18,3%, do 276,4 mln zł. Rozwój spółki Wielton Słowacja i jej współpraca z nowym dealerem zaowocowały rekordowo wysoką sprzedażą w tym kraju i awansem na pozycję wicelidera rynku. Łącznie w krajach CEE Grupa Wielton obroniła piątą pozycję na rynku. Sprzedaż wolumenowa wyniosła 1099 sztuk i była na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (spadek o 0,5%). Przychody ze sprzedaży w regionie CEE zwiększyły się o 3,6% do 156,2 mln zł. Włoska spółka Viberti zwiększyła sprzedaż pojazdów o 8,2% do 776 sztuk. Jej udziały w rynku włoskim, który zmniejszył się r/r o 9,4%, wyniosły 7%. Zapewniło to jej piątą pozycję rynkową. Przychody firmy wyniosły 112,9 mln zł, zwiększyły się r/r o 17,5%. Po trzech kwartałach spółka Guillén uplasowała się na dziewiątej pozycji, z udziałami w rynku hiszpańskim na poziomie 2,1%, wobec 3,4% przed rokiem. Sprzedaż wolumenowa była na poziomie 305 szt. (spadek o 27,7% r/r). Przychody spółki w Hiszpanii zmalały o 13,7%, do 46,8 mln zł. W ramach budowy synergii z najmłodszą spółką w grupie, przejętą pod koniec 2021 r., do oferty na rynku hiszpańskim wprowadzone nowe produkty: m.in. naczepy podkontenerowe oraz naczepy z rozwiązaniami dla transportu lotniczego, wymieniono w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 87,38 mln zł wobec 59,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,43 mld zł w 2022 r.

