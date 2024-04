Zysk operacyjny wyniósł 24,62 mln zł wobec 36,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 675,34 mln zł w 2023 r. wobec 1 614,34 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2023 r. Grupa Mostostal Warszawa stabilnie realizowała swoje cele, wykonując projekty we wszystkich segmentach budownictwa i pogłębiając dywersyfikację prowadzonej działalności. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników i konsekwentnie realizowanej strategii. Dzięki efektywnej współpracy spółek tworzących grupę kapitałową i przy wykorzystaniu efektu synergii, Grupa Mostostal Warszawa jako całościowa struktura pozostaje w solidnej kondycji i wykorzystuje szanse rozwojowe. Świadczą o tym podane niżej wskaźniki. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Mostostal Warszawa w 2023 roku wyniosły 1,7 mld zł (są o 3,8% wyższe niż w 2022 roku), a zysk brutto wyniósł 25,6 mln zł. Stan środków pieniężnych grupy kapitałowej na koniec 2023 roku wyniósł 282 mln zł. Środki pieniężne wygenerowane na działalność operacyjnej wyniosły 184 mln zł" - napisał prezes Miguel Angel Herras Llorente w liście załączonym do raportu.

Mostostal Warszawa umocniła swoją pozycję na rynku budowlanym

Reklama

"W 2023 r. Grupa Mostostal Warszawa umocniła swoją pozycję wśród podmiotów rynku budowlanego. Sprawnie reagowaliśmy na wyzwania wynikające z czynników zewnętrznych. Należały do nich: trudna sytuacja makroekonomiczna z utrzymującą się przez większość roku wysoką inflacją i wysokimi kosztami pracy, a także bezpośrednie i pośrednie skutki sytuacji politycznej w Polsce i regionie Europy Wschodniej. Dużym wyzwaniem była niepewność dotycząca terminu uruchomienia środków finansowych Unii Europejskiej, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy i powiązane z nim wyhamowanie planów inwestycyjnych, a także wpływ trwającej w Ukrainie wojny, taki jak utrudniona dostępność i wahania cen podstawowych materiałów budowlanych. Mimo wyzwań, w Grupie Mostostal Warszawa sprawnie realizujemy podstawową działalność i funkcje ją wspierające. Z sukcesem realizujemy nasze zobowiązania wobec inwestorów, kontrahentów i pracowników. Pozwalają na to dobrze zaplanowane procesy i procedury, a także odpowiednia infrastruktura oraz inwestycje w sprzęt czy źródła czystej energii, między innymi w farmę fotowoltaiczną w otwartej w ostatnich latach nowej bazie sprzętowo-transportowej w miejscowości Urzut pod Warszawą oraz wykorzystywane na realizowanych inwestycjach mobilne instalacje fotowoltaiczne" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 23,07 mln zł wobec 21,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r.

(ISBnews)