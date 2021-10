Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 83,51 USD, wyżej o 1,49 proc.

Ropa Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje zaś 85,77 USD za baryłkę, wyżej o 1,07 proc.

Globalne rynki znajdują się w obliczu kryzysu energetycznego przed zbliżającym się sezonem zimowym, a niedobór gazu ziemnego i węgla - od Azji po Europę - napędza dodatkowy popyt na produkty naftowe w sektorze energetycznym.

Zbiega się to z ożywieniem gospodarczym, otwieraniem gospodarek po pandemii Covid-19 i zakłóceniami w dostawach ropy z Zatoki Meksykańskiej po huraganie Ida, a to wszystko razem doprowadziło do znacznego zacieśnienia sytuacji na globalnych rynkach ropy.

"Ropa jest teraz w okresie pełnym spekulacji i w szale zakupów z powodu niedoborów gazu i węgla" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

Hari dodaje, że na razie można wykluczyć możliwość większych dostaw ropy z krajów sojuszu OPEC+ lub też gwałtowny wzrost wydobycia ropy z łupków.

Postępujący kryzys energetyczny już przyczynił się do spowolnienia tempa wzrostu PKB w gospodarce Chin - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kw. o 4,9 proc. rdr, podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu o 5,0 proc., po wzroście w II kw. 7,9 proc.

We wrześniu wiele chińskich fabryk musiało ograniczyć lub nawet całkowicie wstrzymać produkcję z powodu niedoborów energii elektrycznej.

Tymczasem w Indiach zużycie oleju napędowego nabiera tempa wraz z nadejściem w tym kraju corocznych, tradycyjnych, plenerowych festiwali muzycznych, co zwiększyło w I połowie października sprzedaż paliw do poziomu sprzed pandemii koronawirusa.

Większe zapotrzebowanie na paliwa widać też ze strony sektora lotniczego na świecie, a może ono jeszcze wzrosnąć bo Stany Zjednoczone od 8 listopada gotowe są do otwarcia granic dla zaszczepionych cudzoziemców.

Na zakończenie poprzedniej sesji ropa w USA zyskała 1,2 proc.

W ub. tygodniu ropa w USA zdrożała o 3,7 proc. Surowiec zyskuje od 8 tygodni, co jest najdłuższym okresem wzrostów notowań ropy od 2015 r.