To najmocniejszy spadek ceny miedzi na LME od 3 tygodni, po tym, gdy w piątek osiągnęła ona najwyższe notowania od 5 miesięcy.

Reklama

Na Comex w N.Jorku miedź w poniedziałek traci 1,13 proc. i kosztuje 3,8355 USD za funt.

Inwestorzy zastanawiają się nad pogarszającą się sytuacją zdrowotną w Chinach, gdzie liczby notowanych nowych zakażeń koronawirusem rosną, a to podsyca na rynkach niepewność co do odbicia popytu i konsumpcji na tym rynku.

Chiny zmagają się z niepewnym ponownym otwarciem gospodarki po serii blokad i ograniczeń covidowych, po prawie 3 latach zachowania kontroli nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W ciągu 3 poprzednich dni liczba dziennych infekcji w Chinach przekroczyła 10 tys.

Dane z Chin - o sytuacji zdrowotnej i z krajowego rynku nieruchomości, gdzie od 14 miesięcy spada popyt na nowe domy, mają wpływ na rynki metali przemysłowych.

"Chociaż na rynkach są silne oczekiwania odbicia popytu na metale bazowe, w tym miedź, to mocniejszy wzrost zapotrzebowania na ten metal zajmie trochę czasu" - piszą w rynkowej nocie analitycy Galaxy Futures.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie kosztowała 8.543,00 USD za tonę, bez zmian.

aj/ asa/