Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe szacuje, że w drugiej połowie tygodnia, z okazji przypadającego 4 lipca Święta Niepodległości, ponad 70 mln mieszkańców USA wybierze się w podróż, oddalając się o co najmniej 50 mil od swojego domu. Ponad 85 proc. podróżnych wybierze jako środek transportu samochód. W weekend tradycyjnie inaugurujący sezon urlopowy na drogach pojawi się 60,6 mln Amerykanów. Ma to być najlepszy wynik w historii – o 5 proc. wyższy niż przed rokiem i o niemal 10 proc. przebijający osiągnięcie z ostatniego przed pandemią 2019 r. Związany z tym zwiększony popyt na paliwa to jeden z czynników stojących za wzrostem cen ropy naftowej na światowych rynkach. We wtorek cena baryłki gatunku Brent na londyńskim rynku ICE przekroczyła 87 dol., po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Od początku roku ropa naftowa podrożała o ok. 15 proc.

