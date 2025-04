Niska cena ropy z silnym złotym powinny przełożyć się na niższe ceny paliw na święta

Ceny ropy naftowej pozostają pod presją odbudowy podaży przez organizacje państw producentów surowca i potencjalne skutki wojny handlowej między USA a Chinami - ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak. Niska cena ropy z silnym złotym powinny przełożyć się na niższe ceny paliw na święta.

Cła uderzyły w ropę – groźba spadku popytu przez napięcia z Chinami

"Ropa naftowa straciła od początku kwietnia nawet 20%, co było związane z nałożeniem ekstremalnie wysokich ceł wzajemnych przez Stany Zjednoczone na cały świat. Te straty zostały odrobione w momencie, kiedy Donald Trump zdecydował się na zawieszenie ceł na 90 dni na większość krajów. Niemniej należy pamiętać o tym, że Chiny są drugim co do wielkości konsumentem ropy naftowej na świecie i największym importerem, wobec czego to, że bardzo mocne ograniczenia handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami determinują, że popyt na ropę naftową w tym roku może się nawet zmniejszyć" - powiedział ISBnews Stajniak.

Dodatkowo mamy dosyć wyraźny przyrost podaży ropy naftowej, wskazał.

OPEC zwiększa podaż, popyt słabnie - niskie prognozy cen ropy

"OPEC nie dość, że podwyższył produkcję od początku kwietnia, to również w maju planuje znaczne zwiększenie dodatkowe tej produkcji. Program przywracania podaży zakłada przywracanie miesięcznie około 130 tys. baryłek. Natomiast OPEC Plus podjął decyzję o tym, że w maju zdecyduje się na podniesienie produkcji o ponad 400 tys. baryłek. Mamy więc sytuację, w której podaż rośnie dosyć wyraźnie, a popyt ma dosyć negatywne tendencje. Wobec tego ropa w tym momencie WTI oscyluje w okolicach 60 USD, ropa Brent 62 USD. Pojawiły się prognozy m.in. ze strony Goldman Sachs, który wskazuje, że przy dalszej eskalacji wojny handlowej możliwe są nawet poziomy 40 USD za baryłkę" - stwierdził wicedyrektor.

Tania ropa i mocny złoty zapowiadają niższe ceny paliw przed świętami

W efekcie, pomimo tego, iż w okresie przedświątecznym, mamy dosyć wysoki popyt na paliwa, to jednak efekt bardzo niskich cen ropy i mocnego złotego do USD powinien dać niższe ceny paliw na stacjach - zaznaczył Stajniak.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Sebastian Gawłowski (ISBnews)