Branża przewiduje, że Rada Polityki Pieniężnej w końcu obniży stopy procentowe. Jak taka obniżka wpłynie na raty kredytów i w jaki sposób kredytobiorcy powinni zareagować?

Stopy procentowe w dół: prognozy obniżek stóp procentowych w Polsce

Analitycy wskazują, że pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce może nastąpić już w maju 2025 roku. PKO BP oraz ING przewidują, że stopy procentowe zostaną obniżone o 100 punktów bazowych.

Zmiana ta może wpłynąć na zmniejszenie miesięcznych rat kredytów, co będzie korzystne dla kredytobiorców. Jednakże, aby w pełni wykorzystać te zmiany, konsumenci będą potrzebowali wsparcia ekspertów finansowych, którzy pomogą w dostosowaniu kredytów do nowych warunków rynkowych.

- Prawdą jest, że w branży czuć przygotowania do zmian jakie będą za sobą niosły tak wyczekiwane obniżki stóp procentowych. Pamiętajmy, że wielu kredytobiorców już teraz poszukuje wsparcia. W tym przypadku, rola pośredników finansowych staje się jeszcze bardziej istotna. Konsumenci indywidualni, czy też mikroprzedsiębiorstwa będą mogły liczyć na pomoc w dostosowaniu istniejących kredytów do nowych warunków rynkowych. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie miesięcznych rat kredytowych oraz uzyskanie korzystniejszych warunków umowy – tłumaczy Konrad Lassota, ekspert finansowy z BRSonline.pl

Wysokie stopy procentowe: trudne sytuacje finansowe

Pozyskanie dofinansowania, leasingi, start-upy, kredyty hipoteczne, to tylko niektóre tematy z jakimi przedsiębiorcy zarówno z jednoosobowych działalności gospodarczych jak i małych firm zwracają się do ekspertów finansowych.

- Nie oszukujmy się, niewiele osób jest tak biegłych w świecie finansów, aby samodzielnie móc przejść przez cały proces finansowania. Dlatego zwracają się oni do nas, a my pomagamy klientom poruszać się po skomplikowanym rynku finansowym. Podobnie będzie po spodziewanych obniżkach stóp procentowych. Kredytobiorcy mogą się do nas zwrócić abyśmy zajęli się refinansowaniem kredytu. Być może należy go przenieść do innego banku, gdzie oferta jest korzystniejsza – dodaje Konrad Lassota.

- To wówczas my, eksperci finansowi zajmujemy się sprawdzaniem rynku oraz negocjacjami z bankami, załatwiamy formalności. W grę wchodzi bardzo wiele opcji, czy będą to korzystniejsze warunki w obecnym banku np. poprzez obniżenie marży, zmianę rodzaju oprocentowania, lub właśnie nowa oferta w innym miejscu, tym wszystkim zajmuje się niezależny ekspert finansowy, który analizuje oferty różnych instytucji finansowych, porównuje je i wybieraj te, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta – wskazuje ekspert z BRSonline.

Oprocentowanie kredytów w dół: dobre wiadomości dla nowych kredytobiorców

Warto też wspomnieć, że obniżki stóp procentowych mają wpływ także na przyszłych, nie tylko obecnych kredytów.

- Osoby które obecnie rozglądają się za kredytem, zarówno gotówkowym, firmowym czy hipotecznym, będą w lepszej sytuacji po obniżce stóp procentowych, gdyż będą miały lepszą zdolność kredytową. Pamiętajmy, że banki liczą tę zdolność na podstawie kosztów obsługi kredytu, więc jeśli spadają nam odsetki, to rośnie kwota jaką możemy wziąć. To spowoduje wzrost zainteresowania kredytami – mówi Marcin Sulkowski, dyrektor sprzedaży w BRSonline.

Pośrednicy finansowi oferują również wsparcie w przypadku trudności finansowych, takich jak zadłużenie czy problemy ze spłatą kredytów. Dzięki ich pomocy możliwe jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli na restrukturyzację zadłużenia czy negocjację warunków spłaty z wierzycielami.