Jak złożyć wniosek o 800+?

Aby złożyć wniosek o świadczenie 800+, należy skorzystać z jednej z kilku dostępnych platform. Warto zaznaczyć, że program przyjmuje wyłącznie wnioski elektroniczne, co pozwala na wygodne składanie dokumentów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących kanałów:

Aplikacja mZUS - dostępna na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Platforma eZUS - dostępna przez przeglądarkę internetową.

Bankowość elektroniczna - z poziomu systemów bankowych.

Portal Emp@tia - dedykowany portal do obsługi świadczeń społecznych.

Dzięki tym kanałom wnioskodawcy mają możliwość składania dokumentów w sposób szybki, wygodny i dostępny 24/7.

Ułatwienia dla osób, które składały wniosek w poprzednich latach

Osoby, które składały wnioski o świadczenie wychowawcze w roku 2025/2026, mogą skorzystać z ułatwień przy składaniu wniosku na nowy okres świadczeniowy. W przypadku aplikacji mZUS, dane wniosku zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie poprzedniego formularza, co znacząco przyspieszy proces aplikacji.

Podobnie w systemie eZUS, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, aplikacja pobierze dane dotyczące dziecka (takie jak PESEL czy data urodzenia) automatycznie, eliminując konieczność ręcznego ich wprowadzania.

Ważne informacje i decyzje związane z 800+

Rodzice i opiekunowie będą informowani o statusie swoich wniosków oraz decyzjach związanych z programem 800+ za pośrednictwem eZUS lub mZUS. Powiadomienia o nowych dokumentach i decyzjach będą dostarczane drogą elektroniczną, zarówno na e-mail, jak i za pośrednictwem SMS-a lub powiadomień w aplikacji.

Decyzja o przyznaniu świadczenia zależy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku oraz dołączonych dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 30 czerwca, co zapewni ciągłość wypłat.

Wypłata świadczenia - bezgotówkowa i na rachunek bankowy

Świadczenie wychowawcze 800+ jest wypłacane bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Taki sposób wypłaty gwarantuje szybki dostęp do środków oraz eliminację ryzyka związanego z koniecznością odbioru gotówki w punktach wypłat.

Zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR

Od 1 lutego 2026 roku dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR obowiązują nowe zasady składania wniosków o 800+. Po wstrzymaniu wypłat w styczniu, osoby te muszą złożyć nowy wniosek, spełniając dodatkowe wymagania:

podanie numeru PESEL wnioskodawcy oraz dziecka,

wskazanie danych o przekroczeniu granicy Polski,

potwierdzenie legalności pobytu na terytorium Polski,

potwierdzenie spełnienia warunku aktywności zawodowej,

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do polskiej szkoły lub przedszkola.

Zmiany te mają na celu usprawnienie procesu przyznawania świadczeń oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioski i kluczowe informacje

Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy jest szybkie i proste, dzięki dostępowi do platform elektronicznych. Pamiętaj, że terminowe złożenie wniosku gwarantuje niezakłóconą wypłatę świadczenia. Z kolei zmiany dotyczące obywateli Ukrainy z pewnością przyczynią się do ujednolicenia procedur i poprawy jakości obsługi wniosków.