Wyłudzenia na wielką skalę

Od początku tego roku w woj. lubuskim straty spowodowane przez internetowych i telefonicznych oszustów przekroczyły 1,7 mln zł – poinformował podkom. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Reklama

- To nie są tylko liczby – to historie ludzi, którzy w ułamku sekundy stracili kontrolę nad swoimi oszczędnościami. W ostatnim czasie najpopularniejszą metodą działania naciągaczy są fałszywe inwestycje. Tutaj straty oszacowano w tym roku na ponad 1,1 mln zł. Uważajmy na zmyślone historie oraz obietnice szybkiego zarobku i nie pozwólmy przestępcom przejąć naszych pieniędzy – powiedział podkom. Sławek i dodał, że policjanci odnotowują znaczny wzrost liczby zgłoszeń dot. tzw. oszustw inwestycyjnych.

Kryptowaluty i platform tradingowe idealnym polem do działania oszustów

Z policyjnych statystyk wynika, że rosnąca popularność kryptowalut i nowoczesnych platform tradingowych, pozwalających na inwestowanie w akcje, waluty czy towary stała się dla przestępców idealnym polem do działania. Niestety, często skutecznego. Ofiary, skuszone wizją łatwego zarobku, wpadają w pułapkę i często tracą dorobek całego życia i nie chodzi tu tylko o seniorów.

Jak bronić się przed oszustami?

Mechanizm działania oszustów niemal zawsze opiera się na manipulacji psychologicznej. Policjanci radzą, by stosować zasadę ograniczonego zaufania, nie instalować programów do zdalnego dostępu do naszych urządzeń (smartfonów czy komputerów) oraz chronić dane wrażliwe, takie jak loginy, hasła czy nasz PESEL.

Należy także sprawdzać opinie o firmach, ich licencje finansowe, uważać na reklamy oraz weryfikować, czy strona, na której logujemy się, ma poprawny i bezpieczny adres.

Najlepsi przyjaciele oszusta

- Pośpiech i presja czasu to najlepsi przyjaciele oszusta. W przypadku cienia podejrzeń, co do wiarygodności oferty bądź osoby, z którą prowadzimy rozmowę, należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci i odinstalować podejrzane programy czy aplikacje. Warto także skontaktować się ze swoim bankiem, zablokować dostęp do kont i kart oraz jak najszybciej powiadomić o próbie oszustwa policję – zaznaczył podkom. Sławek.

W 2025 r. w wyniku oszustw Lubuszanie stracili ponad 13,5 mln zł.