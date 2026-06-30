Czternasta emerytura trafi na konta tego dnia. Rząd wskazał termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów

Czternasta emerytura 2026. Komu przysługuje świadczenie?

Prawo do czternastki mają nie tylko emeryci. Dodatkowe świadczenie przysługuje również wielu rencistom, między innymi pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, socjalną czy świadczenie przedemerytalne. Obejmuje także osoby pobierające emerytury rolnicze, pomostowe oraz mundurowe.

Żeby otrzymać czternastą emeryturę, trzeba mieć ustalone prawo do jednego z tych świadczeń na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty. Jeśli rząd ostatecznie utrzyma wrześniowy termin, decydująca będzie sytuacja na 31 sierpnia 2026 roku.

Ważne Warto pamiętać, że każdej uprawnionej osobie przysługuje tylko jedna czternastka. Jeżeli renta rodzinna jest wypłacana kilku osobom, dodatkowe świadczenie zostanie podzielone po równo.

Czternasta emerytura 2026. Kiedy można stracić prawo do świadczenia?

Nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają jednak dodatkowe pieniądze. Czternastka nie zostanie wypłacona osobom, które w dniu ustalonym przez przepisy będą miały zawieszone prawo do swojego świadczenia.

Najczęściej dotyczy to osób dorabiających do wcześniejszej emerytury lub renty. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku prawo do świadczenia zostaje zawieszone po przekroczeniu miesięcznego przychodu w wysokości 12 431,80 zł.

Większość emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny i zakończyli zatrudnienie przed przejściem na emeryturę, nie musi się jednak tym przejmować. Mogą dorabiać bez limitów i nie wpływa to na prawo do otrzymania świadczenia.

Ile wyniesie czternasta emerytura 2026? Jaka wysokość świadczenia?

Obowiązujące przepisy przewidują, że pełna czternasta emerytura w 2026 roku będzie równa najniższej emeryturze. Oznacza to świadczenie w wysokości 1 978,49 zł brutto. Pełną kwotę dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto.

Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę". To oznacza, że wysokość czternastki jest stopniowo zmniejszana o kwotę przekroczenia tego limitu.

Przykład Przykładowo, emeryt pobierający 3 500 zł brutto otrzyma 14. emeryturę w wysokości 1 378,49 zł brutto.

Jeżeli po zastosowaniu tej zasady dodatkowe świadczenie byłoby niższe niż 50 zł, nie zostanie wypłacone. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby pobierające świadczenie wynoszące około 4 830 zł brutto lub więcej.

Czternasta emerytura 2026. Czy kwota świadczenia może być wyższa?

Taką możliwość przewidują przepisy. Rada Ministrów może zdecydować o podwyższeniu wysokości czternastej emerytury ponad kwotę najniższej emerytury. Na razie nie ma jednak informacji, aby rząd prowadził prace nad takim rozwiązaniem. Czas na wydanie odpowiedniego rozporządzenia ma do 31 października 2026 roku.

Czternasta emerytura 2026. Co należy zrobić aby otrzymać śiadczenie?

Podobnie jak w poprzednich latach, czternasta emerytura zostanie przyznana automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dokumentów ani zgłaszać się do ZUS.

Jeżeli ktoś spełni ustawowe warunki, pieniądze zostaną wypłacone razem z wrześniową emeryturą lub rentą, zgodnie z indywidualnym terminem wypłaty świadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 183)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (RD308)