Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 r. zostało wpisane na stałe w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym nie później niż do 31 października danego roku.

Wypłata czternastki w 2026 roku. Emeryci dostaną pieniądze po wakacjach

W wykazie prac rządu ukazała się informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.

Z regulacji przygotowanej w resorcie pracy wynika, że czternastki, tak jak w poprzednich latach, zostaną wypłacone we wrześniu.

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.