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Emeryci zaczynają odliczanie. Wiadomo, kiedy ZUS zacznie wypłacać czternastki

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 18:09
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Emeryci zaczynają odliczanie. Wiadomo, kiedy ZUS zacznie wypłacać czternastki/Shutterstock
Na tę wiadomość emeryci czekali od dawna. Projekt rozporządzenia przygotowywanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że w 2026 roku czternasta emerytura wypłacana będzie, tak jak w latach poprzednich, we wrześniu. Pełna kwota czternastki wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 r. zostało wpisane na stałe w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym nie później niż do 31 października danego roku.

Wypłata czternastki w 2026 roku. Emeryci dostaną pieniądze po wakacjach

W wykazie prac rządu ukazała się informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.

Z regulacji przygotowanej w resorcie pracy wynika, że czternastki, tak jak w poprzednich latach, zostaną wypłacone we wrześniu.

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

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Tematy: ZUSemeryturyświadczenie
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