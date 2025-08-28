ZUS rozpoczyna wypłacanie czternastych emerytur

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na oficjalnej stronie ZUS, w najbliższych dniach rozpoczyna się proces wypłaty czternastych emerytur dla setek tysięcy Polaków, którzy objęci są tym świadczeniem. Dodatkowe środki w ramach tego świadczenia pojawią się na kontach wraz z emeryturami i rentami za wrzesień i zgodnie ze stałym harmonogramem płatności.

Terminy płatności w ZUS to kolejno: 1,6,10,15,20 i 25 dzień każdego miesiąca, ale świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury lub renty pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się swoich "czternastek" już pod koniec sierpnia. Wszystko to jest kwestią tego, iż ZUS przekazuje środki do banków i na poczty z pewnym wyprzedzeniem, co sprawia, że ostatecznie trafiają one do niektórych osób wcześniej.

Czternasta emerytura w 2025 roku - jaka wysokość i kto może otrzymać?

W 2025 roku wysokość czternastej emerytury to dokładnie 1878,91 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury w tym roku. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą liczyć na taką wypłatę. Pełna kwota dedykowana jest jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

Osoby, których świadczenia są wyższe, otrzymają niższą wypłatę czternastej emerytury według zasady złotówka za złotówkę. Wobec tego osoby, których miesięczne świadczenie od ZUS przekracza 4728,91 zł brutto, nie otrzymają ani złotówki. Dodatkowo ZUS nie przyzna czternastki, jeśli będzie ona niższa niż 50 zł brutto lub prawo do wypłaty świadczeń zostało zawieszone. Według wyliczeń urzędu w pierwszym terminie świadczenie z tytułu czternastej emerytury otrzyma 647,1 tys. osób, a łączna kwota brutto przekracza 991,2 miliony złotych.

Czternasta emerytura w 2026 roku - rekordowo niska waloryzacja odbije się na świadczeniu

Temat waloryzacji emerytur w 2026 roku wzbudza sporo kontrowersji, bo według ustaleń rządu, będzie ona najniższa od lat. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura ma wynosić 1970,98 zł brutto, czyli zaledwie 92 zł więcej niż dotychczas. To oczywiście przekłada się na czternaste emerytury, których wysokość bazowa to właśnie kwota najniższej emerytury brutto.

Mimo tak niskiej waloryzacji nadal może ona wpłynąć na wypłaty "czternastek" dla wielu osób. W sytuacji, w której od marca 2026 roku ktoś przekroczy barierę 2900 zł brutto, nie otrzyma już pełnego świadczenia, a osoby, które w wyniku zmian przebiją barierę 4728,91 zł brutto, całkowicie straci prawo do świadczeń.