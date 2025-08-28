We wrześniu emeryci wraz z podstawowym świadczeniem otrzymają również dodatek, czyli 14. emeryturę. Pieniądze zostaną wypłacone jednym przelewem bądź przekazem pocztowym, konta seniorów zasili więc większa kwota niż zazwyczaj. Choć większość emerytów otrzyma dodatkowe świadczenie bez żadnych komplikacji, zdarzą się przypadki, że ZUS zażąda zwrotu pieniędzy. Kogo to może dotyczyć?

Komu przysługuje 14 emerytura?

14. emerytura w 2025 roku przysługuje wszystkim, którzy na dzień 31 sierpnia będą mieli prawo do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kwota tego świadczenia nie może jednak przekraczać 4728,91 zł brutto miesięcznie.

Te osoby będą musiały oddać 14. emerytury. ZUS wskazuje, kto straci prawo do dodatkowego świadczenia

14. emerytura nie przysługuje osobom, którym powyższe świadczenia zostały zawieszone na dzień 31 sierpnia 2025 roku. W takim wypadku, jeśli 14. emerytura wpłynie na konto, ZUS zażąda jej zwrotu. Dotyczy to przede wszystkim osób, które będąc na wcześniejszej emeryturze, dodatkowo do niej dorabiają i przekroczyły limit zarobków w wysokości 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

14 emerytura 2025 – limity dorabiania do emerytury

Limity dorabiania do emerytury określane są na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia i zmieniają się co trzy miesiące. Wcześniejsi emeryci, których zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tracą prawo do świadczenia. Do 31 sierpnia 2025 roku limit dorabiania przez wcześniejszych emerytów i rencistów wynosi on 11 651,00 zł brutto. Jeśli więc wcześniejszy emeryt lub rencista zarobi więcej, jego świadczenie zostanie zawieszone, a prawo do 14. emerytury - utracone.

Jakie świadczenia może zawiesić ZUS?

Poza emeryturą ZUS może zawiesić także inne świadczenia. Należą do nich:

emerytura pomostowa;

renta socjalna;

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

renta z tytułu niezdolności do pracy;

renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;

renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;

renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;

renta rodzinna.

Komu jeszcze nie przysługuje 14. emerytura?

Wyłączone z prawa do „czternastki” są także:

osoby mieszkające za granicą, które nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku,

osoby pobierające tzw. emeryturę olimpijską.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2025 roku?

14. emerytura będzie wypłacana we wrześniu w standardowych terminach wypłat ZUS, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25, wraz z bieżącą emeryturą lub rentą. W przypadku, gdy dzień wypłaty wypadnie w dzień wolny od pracy, pieniądze trafią do świadczeniobiorców w ostatni dzień roboczy.