Zasiłku losowy na cele edukacyjne w 2025 roku. Podstawa prawna

Podstawą prawną przyznawania zasiłku losowego dla uczniów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2025 r. dotyczące szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, wsparcia w postaci wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025–2027 (Dz.U. 2025 poz. 699). Dokument ten określa nie tylko kryteria przyznawania świadczenia, ale również procedurę składania wniosków oraz zasady finansowania tej formy pomocy.

Czym jest zasiłek losowy?

Zasiłek losowy to jednorazowa forma pomocy kierowana do uczniów, których rodziny znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na skutek zdarzeń atmosferycznych, takich jak huragany, intensywne opady deszczu, grad czy powodzie powodujące poważne straty materialne. Świadczenie ma na celu ułatwienie pokrycia kosztów związanych z dalszą nauką w sytuacji, gdy niespodziewane zdarzenie losowe utrudnia lub wręcz uniemożliwia zapewnienie dziecku odpowiednich warunków edukacyjnych.

Komu przysługuje zasiłek losowy w latach 2025-2027?

Zasiłek losowy na cele edukacyjne mogą otrzymać dzieci i uczniowie objęci obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczący się w szkołach wszystkich typów w trybie dziennym w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze przyznanie rodzinie zasiłku celowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w związku ze stratami spowodowanymi klęską żywiołową. Dotyczy to zdarzeń atmosferycznych takich jak nawałnice, huragany, intensywne opady deszczu, gradobicia czy powodzie, które wystąpiły odpowiednio w latach 2025, 2026 lub 2027.

Jak ubiegać się o zasiłek celowy niezbędny do otrzymania zasiłku losowego?

Aby ubiegać się o zasiłek losowy na cele edukacyjne, konieczne jest wcześniejsze otrzymanie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej. W tym celu rodzina dziecka lub ucznia powinna złożyć wniosek w właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, opisując straty poniesione w wyniku zdarzeń takich jak nawałnice, powodzie, huragany czy gradobicia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szkody, np. decyzje administracyjne, zdjęcia czy ekspertyzy rzeczoznawców. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu zasiłku celowego, rodzina uzyskuje prawo do zasiłku losowego dla dziecka na cele edukacyjne.

Zasiłek losowy – czy trzeba składać wniosek?

Proces ubiegania się o zasiłek losowy rozpoczyna się od uzyskania zasiłku celowego przyznawanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Decyzję w tej sprawie wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny, po udokumentowaniu strat poniesionych w wyniku klęski żywiołowej. Dopiero po przyznaniu tego świadczenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje rodziców, opiekunów prawnych, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka albo pełnoletnich uczniów o możliwości uzyskania zasiłku losowego.

Jeżeli zainteresowani wyrażą zgodę, organ samorządowy sporządza listę uczniów uprawnionych do pomocy, zawierającą ich imiona, nazwiska i adresy. Na tej podstawie następuje wypłata świadczenia bezpośrednio rodzicom, opiekunom lub pełnoletnim uczniom. Warto podkreślić, że przyznanie zasiłku losowego nie wymaga składania osobnego wniosku.

Ile wynosi zasiłek losowy?

Zasiłek losowy na cele edukacyjne wynosi 1000 zł na każde dziecko lub ucznia spełniającego wymagane warunki. Świadczenie to ma charakter jednorazowy i jest przyznawane w związku ze stratami, jakie rodzina poniosła w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak powódź, huragan czy inne zdarzenia losowe. Środki mogą być wykorzystane na potrzeby edukacyjne, w tym m.in. na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży czy sprzętu do nauki. Wysokość wsparcia nie jest uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny – decydujące znaczenie ma wyłącznie fakt przyznania wcześniej zasiłku celowego z pomocy społecznej w związku z wystąpieniem żywiołu.