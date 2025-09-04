Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenia, zgodnie z którym w 2026 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zostanie utrzymany na poziomie ustawowego minimum, które wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 r. Oznacza to, że świadczenia wzrosną o 4,9 proc. Będzie to najniższy poziom waloryzacji od kilku lat. Dla porównania, w 2025 r. wyniósł on 5,5 proc., w 2024 r. – 12,14 proc., a w 2023 r. sięgnął aż 14,8 proc.

O ile wzrosną emerytury od marca 2026 roku?

Obecnie przeciętna emerytura w Polsce wynosi 4 045,20 zł brutto. Po planowanej waloryzacji świadczenie to wzrośnie do 4 243,41 zł, co oznacza podwyżkę o około 200 zł. Minimalna emerytura zwiększy się natomiast z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto, czyli o 92 zł. Jak to wygląda w przypadku innych kwot?

2000 zł brutto emerytury w 2025 roku → 2098 zł brutto emerytury w 2026 roku

2500 zł brutto emerytury w 2025 roku → 2622,50 zł brutto emerytury w 2026 roku

3000 zł brutto emerytury w 2025 roku → 3147 zł brutto emerytury w 2026 roku

3500 zł brutto emerytury w 2025 roku → 3671,50 zł brutto emerytury w 2026 roku.

Jeśli chcesz samodzielnie obliczyć, o ile wzrośnie Twoja emerytura brutto w 2026 roku, pomnóż kwotę brutto emerytury, którą obecnie otrzymujesz przez 1,049.

Trzynasta emerytura – ile wyniesie w 2026 roku?

Podstawą prawną wypłaty trzynastej emerytury jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jej wysokość równa jest minimalnej emeryturze. W 2026 roku wyniesie więc 1970,98 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że kwota netto, czyli ta, którą emeryt otrzymuje „na rękę”, może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej i składkowej świadczeniobiorcy.

Osoby, których suma świadczenia podstawowego i trzynastej emerytury wyniesie do 2500 zł brutto będą miały potrąconą wyłącznie 9-procentową składkę zdrowotną. Natomiast seniorzy, których suma świadczeń przekroczy ten próg, zostaną dodatkowo obciążeni 12-procentową zaliczką na podatek dochodowy od kwoty przewyższającej limit.

Trzynasta emerytura 2026 netto – jak obliczyć?

Jak zatem obliczyć kwotę netto trzynastej emerytury? Gdy emeryt dostaje w kwietniu razem z comiesięcznym świadczeniem również trzynastą emeryturę, ZUS sumuje oba świadczenia i wylicza od tej sumy składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

W praktyce wygląda to następująco:

Pani Barbara otrzymuje emeryturę w wysokości 2000 zł brutto. Po waloryzacji w marcu 2026 roku przysługujące jej świadczenie wzrośnie do 2098 zł brutto. W kwietniu 2026 roku, jednym przelewem, otrzyma ona także trzynastą emeryturę w wysokości 1970,98 zł brutto. Suma tych dwóch świadczeń wyniesie 4068,98 zł brutto, czyli o 1568,98 zł więcej 2500 zł, które uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego. W kwietniu pani Barbara będzie więc musiała zapłacić nie tylko składkę zdrowotną, ale także zaliczkę na podatek dochodowy. Sprawdźmy, ile:

składkę zdrowotną obliczamy od całej kwoty brutto, czyli 4068,98 zł * 9% = 366,21 zł,

zaliczkę na podatek dochodowy obliczamy od kwoty przewyższającej 2500 zł (4068,98 zł – 2500 zł) * 12% = 1568,98 zł * 12% = 188,28 zł.

Pani Barbara otrzyma więc w kwietniu przelew o łącznej kwocie 3514,49 zł, ponieważ:

4068,98 zł (emerytura + trzynasta emerytura brutto) – 366,21 zł (składka zdrowotna) – 188,28 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 3514,49 zł (emerytura + trzynasta emerytura netto).

Kto dostanie trzynastą emeryturę w 2026 roku?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona osobom, którym w dniu 31 marca 2026 roku będzie przysługiwało prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

renty socjalnej,

świadczenia przedemerytalnego,

świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli,

świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kto nie dostanie trzynastej emerytury w 2026 roku?

Trzynasta emerytura nie będzie przysługiwała osobom, które:

nie będą miały ustalonego prawa do żadnego z wymienionych wyżej świadczeń na dzień 31 marca 2026 roku,

pobierają emeryturę olimpijską,

pobierają świadczenia dla sędziów w stanie spoczynku i prokuratorów.

To będzie najniższa podwyżka w 13. emeryturach od lat

Przewiduje się, że w 2026 roku wysokość 13. emerytury wzrośnie jedynie o około 92 złote w porównaniu z rokiem 2025. To pierwsza tak niska podwyżka od kilku lat. Dla przypomnienia trzynaste emerytury wynosiły odpowiednio:

w roku 2025 – 1878,91 zł brutto;

w roku 2024 - 1780,96 zł brutto;

w roku 2023 - 1588,44 zł brutto;

w roku 2022 - 1338,44 zł brutto.

Ta symboliczna waloryzacja, a co za tym idzie – podwyżka 13. emerytury, jest konsekwencją wcześniejszej, gwałtownej fali inflacji sprzed kilku lat. Prognozowany na 2026 rok wskaźnik waloryzacji w wysokości 4,9% oznacza powrót do najniższych wartości notowanych jeszcze przed kryzysem inflacyjnym.

Kiedy poznamy ostateczne dane dotyczące trzynastych emerytur w 2026 roku?

Na ten moment wszystkie przedstawiane kwoty są jedynie prognozami. Ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zostanie podana dopiero w lutym 2026 roku, kiedy GUS opublikuje oficjalne dane dotyczące inflacji oraz wzrostu płac w 2025 roku. Wtedy też poznamy ostateczną wysokość trzynastej emerytury, jaka zostanie wypłacona seniorom w 2026 roku.