Comiesięczna weryfikacja przez ZUS

Podczas piątkowej konferencji wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk wskazał, że zaproponowany system ma warunek, mówiący o tym, że ZUS co miesiąc będzie weryfikował prawo do świadczenia.

- Będzie tak funkcjonował, że ZUS co miesiąc automatycznie będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec - i nie chodzi wyłącznie o Ukraińców - w poprzednim miesiącu był aktywny zawodowo. Jeżeli był aktywny zawodowo, to będzie wypłacał świadczenie - wyjaśnił wiceszef MSWiA.

Wstrzymanie świadczenia 800 plus

Podkreślił, że jeżeli cudzoziemiec nie będzie aktywny zawodowo, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany.

Grupy uznawane za aktywne zawodowo

Wiceszef MSWiA dodał, że na Stałym Komitecie Rady Ministrów dyskutowano też o kwestii, jakie grupy powinny być uznawane za aktywne zawodowo. - Tutaj dyskutowaliśmy również o kwestii np. opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami (...) Uznaliśmy, że na wszystkie dzieci, które mają w Polsce polskie orzeczenie o niepełnosprawności, takie świadczenie będzie mogło być wypłacane - zaznaczył Duszczyk.