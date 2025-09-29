Kindergeld - czym jest oraz komu przysługuje świadczenie?

Kindergeld to niemiecki odpowiednik polskiego 800 plus - miesięczne świadczenie wypłacane rodzicom (lub opiekunom prawnym) na każde dziecko. Przysługuje ono zarówno obywatelom Niemiec, jak i cudzoziemcom, którzy mieszkają lub pracują na terenie Niemiec.

Zasiłek przysługuje na:

dziecko do ukończenia 18 roku życia,

dziecko w wieku 18–21 lat, które nie pracuje i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy (w urzędzie pracy lub agencji zatrudnienia),

dziecko w wieku 18–25 lat, które kontynuuje naukę (np. na studiach, odbywa szkolenie, praktykę zawodową, staż lub wolontariat).

Świadczenie może być wypłacane także w przypadku:

przerwy między zakończeniem szkoły a rozpoczęciem studiów lub szkolenia zawodowego – jeśli trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące,

braku możliwości znalezienia miejsca odbywania szkolenia – pod warunkiem rejestracji jako osoba poszukująca praktyki lub pracy oraz

pracy zarobkowej dziecka (do 20 godzin tygodniowo), nawet jeśli osiąga ono dochody.

W przypadku dzieci poniżej 18. roku życia warunkiem przyznania świadczenia jest sprawowanie nad nimi opieki oraz wspólne zamieszkiwanie.

Czy Polacy mogą otrzymać świadczenie Kindergeld?

Zarówno Polacy jak i inni obywatele państw członkowskich UE, mogą ubiegać się o Kindergeld, jeśli spełnią poniższe warunki:

pracują w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku, uzyskują ponad 90% dochodów z Niemiec i są tam opodatkowani – nie jest wymagane zameldowanie w Niemczech, wystarczy stałe miejsce zamieszkania w Polsce, lub

są na stałe zameldowani w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wysokość świadczenia i możliwość łączenia z 800 plus

Kindergeld wynosi obecnie 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie to może otrzymać tylko jeden z rodziców.

Jeśli na dziecko wypłacane jest już w Polsce 800 plus, a osoba spełnia warunki do otrzymania Kindergeld, wypłacana będzie różnica pomiędzy kwotą Kindergeld a polskim świadczeniem. Jest to tzw. dodatek dyferencyjny.

We wniosku składanym do niemieckiego urzędu rodzinnego należy wskazać, że w Polsce wypłacane jest świadczenie 800 plus – w tym celu do formularza należy dołączyć „Załącznik zagranica”.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia Kindergeld?

Aby otrzymać świadczenie, po przepracowaniu co najmniej 4 miesięcy w Niemczech, należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Polska wersja formularza dostępna jest na stronie:

Wniosek należy złożyć pisemnie w odpowiednim urzędzie rodzinnym (Familienkasse). Adres właściwego urzędu można znaleźć tutaj:

Familienkasse - wyszukiwarka urzędów

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

kopię aktu urodzenia dziecka,

zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy (jeśli dotyczy),

dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech (np. rejestracja firmy lub ostatnie niemieckie zeznanie podatkowe).

Kiedy wypłacane jest świadczenie Kindergeld?

Termin wypłaty Kindergeld określa ostatnia cyfra indywidualnego numeru zasiłku tzw. Kindergeldnummer (numeru świadczenia). Szczegółowy harmonogram można sprawdzić na stronie: