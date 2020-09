"Najbliższe dni raczej nie będą zbyt szczęśliwe dla złotego. Za tą prognozą nie przemawiają jednak kwestie fundamentalne związane z krajową walutą, ani też tematy polityczne i ewentualne przetasowania w rządzie. Złotemu przede wszystkim nie sprzyja umocnienie się dolara i ogólna tendencja do redukcji ryzyka na rynku walutowym. Odwrót od ryzyka nie dotyczy tylko złotego, czy regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale jest to globalny trend. Związane jest to z aktualną sytuacją fiskalną w Stanach Zjednoczonych i niepewnością dotyczącą rozstrzygnięć w wyborach prezydenckich w USA" - powiedział PAP Biznes Konrad Białas.

Zdaniem ekonomisty, w obecnych warunkach inwestorzy redukują ryzyko, gdzie tylko mogą.

"Ciężko wybierać miejsce, w którym zatrzyma się w najbliższych dniach kurs EUR/PLN. Technicznie jest to poziom 4,57-4,58. Fundamentalnie wydaje się, że złoty powinien być mocniejszy, ale dopóki sytuacja w USA się nie uspokoi, to fundamenty nie mają znaczenia. Z kolei w przypadku eurodolara nadal spodziewam się umacniania amerykańskiej waluty i kontynuacji spadku EUR/USD. Dnem, i szansą do odbicia, może być nawet poziom 1,1550" - dodał.

Kurs EUR/PLN o godz. 15.26 był wynosił 4,5406, a w ciągu dnia wzrósł o blisko 3 grosze.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym rynku długu obserwujemy obecnie stabilizację, która w horyzoncie krótkoterminowym powinna nadal trwać. W dłuższym terminie nadal czekamy na informacje dotyczące planów pożyczkowych rządu na IV kwartał i informację, czy będą nowe emisje obligacji. Dopóki tego nie zobaczymy, rentowności 10-latek powinny poruszać się w przedziale 1,35-1,40 proc." - ocenił Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,664 proc. (-1,2 pb), a niemieckich -0,514 proc. (-1,2 pb).