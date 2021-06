"Na początku tygodnia widać było presję na złotym, a także forincie, po głosach tonujących oczekiwania co do szybkiego zwrotu w polityce monetarnej. Teraz na rynku walutowym widać jednak odreagowanie ostatniej słabości złotego. Nie jest ono znaczne, ale EUR/PLN zszedł do 4,51. Poziom 4,51-4,53 to punkt równowagi, gdzie rynek może czekać na doniesienia o polityce pieniężnej, a także zdarzenia z rynków zewnętrznych" - powiedział Konrad Białas.

"Teraz oddech ulgi powinien przynieść wzrost apetytu na ryzyko, przez co złoty mógłby się nieco umocnić. Minima kursowe i poziom 4,45 są poza zasięgiem, gdyż tym razem nie ma mowy o gołębich oczekiwaniach wobec RPP. Zakotwiczymy raczej w okolicach 4,50/EUR" - dodał.

W środę po południu EUR/PLN zniżkuje o 0,3 proc. do 4,51, a USD/PLN idzie w dół o 0,3 proc. do 3,72. W tym czasie EUR/USD pozostaje tuż poniżej poziomu odniesienia, na 1,212.

RYNEK DŁUGU

Środowa sesja była drugą z rzędu, podczas której rentowności krajowych SPW pozostawały bez większych zmian.

"Po tym, jak inwestorzy +odcenili+ zacieśnianie polityki NBP widać stabilizację na krajowym rynku długu. Rentowności spadły pod koniec ubiegłego tygodnia po wypowiedzi prezesa Glapińskiego i teraz mamy poziomy 1,70-1,75 proc. na 10-latkach. To dobry punkt wyjścia dla rentowności. Jakiś większy ruch możemy zobaczyć, jeżeli zmienią się nastroje na rynkach bazowych. Przy czym scenariuszem bazowym na środowe posiedzenie Fed jest utrzymanie gołębiej polityki, więc większych zmian rentowności się nie spodziewam" - powiedział Konrad Białas.

Ekonomista zwrócił uwagę na środową aukcję odkupu organizowaną przez NBP.

Z danych NBP na platformie Bloomberg wynika, że Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 9 serii obligacji łącznie za 2,03 mld zł, z czego obligacje skarbowe za 1,7 mld zł i papiery BGK za 0,35 mld zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 9 serii papierów za maksymalnie 10 mld zł.

"Nie widać, żeby rynek mocniej zareagował na aukcję. Wynik nie był duży, jednak przy braku nowych aukcji MF to pokazuje, że polskie instytucje niechętnie pozbywają się papierów, które chcą posiadać w bilansie. Nie ma co, zatem, nad wyraz interpretować, że niski odkup świadczy o jakichś trudnościach rynkowych" - ocenił Białas.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu zniżkują o nieco ponad 1 pb do 1,485 proc., a niemieckich tracą 1,6 pb do -0,245 proc.