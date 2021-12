"Zarówno złoty jak i dolar są w trendach bocznych i raczej do końca roku się to nie zmieni. Z jednej strony są oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, jednak z drugiej są obawy o Omikron, przez które inwestorzy zastanawiają się czy faktycznie te podwyżki będą. To powinno skłaniać do stabilizacji EUR/PLN w okolicach 4,63. Końcówka roku może wypaść bliżej 4,65, ale przy niższej płynności to raczej ma małe znaczenie" - powiedział Popławski.

Spodziewa się, że EUR/USD pozostanie w okolicy 1,13.

"Nie liczę na interwencję NBP na rynku walutowym. Złoty i tak jest już słaby, a przy wysokiej inflacji nie widzę powodów, żeby bank miał go bardziej osłabiać" - ocenił.

"Nie ma także ważniejszych danych, które mogłyby wpłynąć na rynek. Zwłaszcza, że nawet dzisiejszy odczyt produkcji nie przełożył się na notowania złotego" - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 12,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 8,9 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w listopadzie rdr o 6,1 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 1,8 proc.

Kurs EUR/PLN od rana pozostawał w odległości pół grosza od poziomu odniesienia, a po południu jest niecałe 0,1 proc. pod kreską, tuż poniżej 4,63. Podobnie zachowuje się USD/PLN, który jest dokładnie na poziomie odniesienia, nieco powyżej 4,10. Z kolei po EUR/USD idzie stabilizuje się tuż pod 1,13.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności SPW kontynuowały poniedziałkowe dwucyfrowe wzrosty i poprawiły listopadowe szczyty. W efekcie dochodowość papierów 2-letnich i 5-letnich, notując odpowiednio ok. 3,2 proc. i 3,7 proc., dotarły do poziomów najwyższych od niemal 8 lat, a obligacji 10-letnich znalazły się najwyżej od blisko 4 lat, nieco poniżej poziomu 3,5 proc.

"Ciekawej wygląda rynek obligacji skarbowych, gdyż w przeciwieństwie do walut tu widać wpływ danych i oczekiwania na podwyżki stóp. Zwłaszcza przy bardzo niskiej płynności, niemal zerowej w okresie przedświątecznym. Duża podwyżka stawek URE znacząco podnosi ścieżkę inflacji, a do tego dochodzą bardzo dobre dane o produkcji za listopad" - powiedział Popławski.

"To pewnie wystarczy, żeby końcówka roku była bardziej rozchwiana. Kierunkowo pewnie pójdziemy nieco w górę na środku i długim końcu krzywej. Rynek godzi się jeszcze z wyższą ścieżką stóp procentowych. Mówi się nawet o poziomie 4 proc., a to nie jest jeszcze w pełni wycenione" - zauważył.

W piątek URE poinformowało w komunikacie, że prezes urzędu zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Rachunki za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku wzrosną o około 54 proc. Z kolei łączny średni wzrost rachunku za energię statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w górę o 5 pb do 1,470 proc., a niemieckich rosną o 5 pb do -0,315 proc.