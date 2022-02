"Wzrost awersji do ryzyka, to główny czynnik wpływający obecnie na złotego, a nasza waluta po porannych próbach umocnienia, obecnie traci do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Moim zdaniem, jeśli nie dojdzie do jakichś uzgodnień podczas obecnych rozmów pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską, to złoty może dalej się osłabiać" - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers, Łukasz Zembik.

Zdaniem analityka, w takim przypadku kolejnych celów dla EUR/PLN można będzie szukać w okolicach 4,72, gdzie znajdują się najbliższe, techniczne opory.

"Moim zdaniem, jeśli jednak sytuacja na Ukrainie będzie się zaostrzać, to niestety maksima z 2009 r. mogą być kolejnym celem dla rynku (na EUR/PLN okolice 4,92 – PAP). Na ten moment wydaje się, że aby tak się stało, to wojna za naszą wschodnią granicą musiałaby zacząć przenosić się na inne kraje" – zakończył analityk.

O godzinie 16.06 kurs EUR/PLN rośnie o 0,21 proc. do 4,6895, USD/PLN zyskuje 0,95 proc. do 4,1760. W tym czasie para EUR/USD zniżkuje o 0,94 proc. do 1,1226, choć krótko po otwarciu rynków kurs sięgał 1,1120.

RYNEK DŁUGU

"Rentowności polskich obligacji 10-letnich w ostatnich dniach nieco rosły, a obecnie oscylują w pobliżu 4,006 proc. Wydaje się, że jeśli awersja do ryzyka będzie się utrzymywać, to ceny krajowych 10-letek mogą rosnąć, a tym samym dochodowość naszego długu będzie spadać. Takie ruchy widzimy obecnie na rynkach bazowych, np. na obligacjach amerykańskich" – powiedział analityk TMS Brokers.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 11,6 pb do 1,868 proc., a niemieckich zniżkują o 6,6 pb do 0,1575 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.11 9.46 15.58 EUR/PLN 4,6914 4,7129 4,635 USD/PLN 4,1798 4,2206 4,1260 CHF/PLN 4,5528 4,5568 4,4471 EUR/USD 1,1224 1,1167 1,1234 PS0424 4,001 4,010 3,870 PS0527 4,23 4,24 4,12 DS0432 4,07 4,10 4,01

(PAP Biznes)