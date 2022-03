W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty pozostawał stabilny. Kurs euro wynosił 4,71 zł, co oznacza spadek wartości naszej waluty od początku dnia o 0,05 proc. W piątek wieczorem euro również kosztowało ok. 4,71 zł.

Również w stosunku do dolara zmiana wartości złotego była niewielka. Dolar ok. 7.30 kosztował niecałe 4,27 zł, co oznacza spadek wartości naszej waluty o 0,17 proc. W piątek wieczorem dolar kosztował 4,26 zł.

Frank szwajcarski o godzinie 7.30 był wyceniany na 4,57 zł, co oznacza umocnienie się złotego od początku handlu w poniedziałek o 0,05 proc. W piątek wieczorem frank kosztował 4,56 zł.