Złoty w środę umocnił się. Kurs euro spadł o 0,23 proc. i ok. godz. 18 wynosił niespełna 4,68 zł.

Reklama

Jeszcze więcej złoty zyskał wobec dolara. Ok. godz. 18 kurs amerykańskiej waluty wynosił niespełna 4,44 zł, co oznacza, że dolar w ciągu dnia stracił do złotego 0,42 proc.

Nasza waluta zyskała także do franka szwajcarskiego. Ok. godz. 18 frank kosztował nieco ponad 4,51 zł, co oznacza, że od początku dnia frank stracił do złotego przeszło 0,8 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj