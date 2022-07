Zdaniem analityka polska waluta będzie pod presją do czwartkowego posiedzenia RPP.

"Złoty dzisiaj radzi sobie troszkę słabiej. Biorąc pod uwagę, że jest święto w USA, to jakiejś gigantycznej zmienności nie ma. Natomiast od rozczarowania danymi o PMI w piątek spadają oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce - innymi słowy do posiedzenia RPP złoty może być pod presją. Jest spore ryzyko, że zobaczymy topy ponownie w okolicach 4,74. To przed RPP, a później to zależy od tego, ile wyniesie podwyżka i jaki będzie komentarz" - ocenił Popławski.

Posiedzenie RPP odbędzie się w czwartek, 7 lipca.

Kurs euro do złotego wzrósł o 2 gr do 4,7142, podobnie jak kurs dolara, który wzrósł do 4,5100. Eurodolar wzrósł do 1,0453.

RYNKI DŁUGU

Zdaniem Popławskiego rentowności polskich obligacji będą w kolejnych dniach stopniowo rosnąć.

"W przypadku obligacji krótkoterminowo do czasu posiedzenia RPP przechodzimy w taki trend boczny mocno zależny od tego, co przyjdzie z rynków bazowych. Inwestorzy trochę tracą wiarę w wysokie podwyżki stóp procentowych, natomiast cały czas ryzyka inflacyjne są bardzo duże, cały czas jest wymagane dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej. My się raczej spodziewamy podwyżki stóp o 75 pb., to jest konsensus, ale w rynku jest mniej i to się powinno przełożyć na stopniowy dalszy wzrost rentowności. Zmienność jest cały czas bardzo wysoka z uwagi na niską płynność. I tak co najmniej do posiedzenia RPP zostanie, a pewnie i sporo dłużej" - uważa analityk ING BSK.

Na rynkach bazowych rentowności niemieckich dziesięciolatek rosną o 9,9 pb. W USA ze względu na święto rynek jest zamknięty.