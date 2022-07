Zdaniem Sutowicza, za wtorkowym osłabieniem złotego stoi opublikowana przez NBP projekcja inflacji.

"Bardzo ciekawa sesja, bo przyniosła próbę wyniesienia eurozłotego na niewidziane od marca poziomy. Doszliśmy do bariery 4,85 - eurodolar co prawda dotknął parytetu, ale złoty osłabił się pod wpływem czynników lokalnych. Mam tu na myśli szczegóły projekcji inflacyjnej, które zostały opublikowane przez NBP. Pokazały one nieco odmienny obraz, jeśli chodzi o perspektywy inflacji w stosunku do tego, co mówił prezes NBP w piątek. Różnice polegają na tym, że szczyt inflacji był w różnych kwartałach. To troszkę zdezorientowało inwestorów" - wskazał Sutowicz.

Osłabieniu sprzyjał jednak trwający od kilku tygodni trend na eurozłotym.

"Sprzyjało to jednak temu obrazowi technicznemu, który jest na złotym od kilku tygodni - chodzi o wzrost eurozłotego, który trwa nieprzerwanie od połowy czerwca. Dotknęliśmy górnego ograniczenia kanału technicznego na poziomie 4,85, od którego teraz zawracamy. Złotemu pomaga teraz także to, że od parytetu oddala się także dolar. Rosną nadzieje przed jutrzejszym spotkaniem ws. odblokowania ukraińskiego zboża. Nastroje minimalnie lepsze, ale kierunek wzrostowy w tych uwarunkowaniach wydaje się słuszny" - ocenił analityk Banku Millennium.

W kolejnych dniach można oczekiwać sporej zmienności.

"Należy się liczyć z utrzymaniem obecnych trendów. Nie widzimy na razie podstaw do umocnienia się złotego. Mix czynników krajowych oraz zewnętrznych powinien utrzymywać eurozłotego na wysokich poziomach. Oczekujemy dużej zmienności. Namieszać mogą też dane w tym tygodniu - będzie amerykańska inflacja oraz zestaw danych z Chin z PKB włącznie" - powiedział.

EUR/PLN rośnie o 0,06 proc. do 4,8081. USD/PLN idzie w górę o 0,32 proc. do 4,79. EUR/USD zniżkuje o 0,26 proc. do 1,0038.

RYNKI DŁUGU

Zdaniem analityka, rentowności obligacji mogą dalej rosnąć.

"Konsekwencje związane z projekcją było widać także na rynku obligacji, których rentowności dynamicznie rosły wzdłuż całej krzywej. To były wzrosty dwucyfrowe. Rosły także notowania kontraktów FRA, które wyrażają oczekiwania na nieco bardziej agresywną ścieżkę stóp procentowych w Polsce niż miało to jeszcze miejsce w piątek, gdy konferencja prezesa NBP te oczekiwania ostudziła. Trendu wzrostowego na rentownościach obligacji można oczekiwać w kolejnych dniach" - powiedział Sutowicz.

Ministerstwo Finansów podało, że na przetargu zamiany 14 lipca sprzeda papiery PS1024, PS0527, WZ1127, DS1030, WZ1131 i DS0432, odkupi: OK0722, WS0922, WZ1122, PS0123, OK0423, WZ0124 i WZ0524.

Rentowność polskich obligacji 2-letnich rośnie o 21 pb. do 7,6, 5-letnich zwyżkuje o 25 pb do 6,98, a 10-letnich idzie w górę o 19 pb. do 6,65.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich spada o 7 pb., a niemieckich zniżkuje o 7 pb.

wtorek wtorek poniedziałek 9.56 16.04 EUR/PLN 4,8081 4,8269 4,7995 USD/PLN 4,79 4,8247 4,7668 CHF/PLN 4,8702 4,9028 4,8563 EUR/USD 1,0038 1,0005 1,0069 OK0724 7,60 7,65 7,37 DS0727 6,98 7,11 6,79 DS0432 6,65 6,76 6,49

