W środę ok. godz. 18.30 złoty osłabiał się wobec euro o 0,68 proc., do 4,79 zł, a wobec dolara o 0,87 proc., do 4,75 zł. Z kolei frank szwajcarski zdrożał o 0,59 proc., do 4,91 zł.

W czwartek o godz. 8.15 polska waluta się umacniała o 0,15 proc. wobec dolara amerykańskiego, do 4,68 zł, a osłabiała się wobec euro o 0,04 proc., do 4,78 zł. Złoty tracił wobec franka szwajcarskiego o 0,04 proc., który kosztował 4,88 zł.

aop/ amac/