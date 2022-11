We wtorek po południu złoty tracił do euro 0,35 proc. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała nieco ponad 4,68 zł. Złoty za to zyskał do dolara blisko 0,2 proc. Ok. godz. 17 kurs amerykańskiej waluty wynosił 4,65 zł.

Złoty osłabił się także o blisko 0,3 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, którego kurs wynosił nieco ponad 4,72 zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj