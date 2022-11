"Najważniejszym wydarzeniem wtorku były dane o inflacji PPI z USA. Dane po raz kolejny zaskoczyły mocniejszym od oczekiwań spadkiem, co zwiększyło przekonanie rynku, że będzie pivot w polityce Fed. Na te dane wzrostem zareagował kurs EUR/USD, gdzie podeszliśmy do okolic 1,0450, a być może rynek będzie próbował podejść pod 1,05" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Reklama

PPI w USA w październiku wzrósł o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrósł o 8,0 proc. Oczekiwano 0,4 proc. i 8,3 proc. odpowiednio. W ujęciu bazowym PPI pozostał w październiku bez zmian mdm, a rdr wzrósł o 6,7 proc. Spodziewano się +0,3 proc. i 7,2 proc. odpowiednio.

Reklama

Zdaniem eksperta, dane te zatrzymują osłabienie PLN, jednak w jego opinii ryzyko, że kurs EUR/PLN wróci wyraźnie powyżej 4,70 jest bardzo wysokie.

"Negatywny sentyment do złotego wygenerował prezes Glapiński, mówiąc może nie wprost, ale z punktu widzenia rynku dosyć zrozumiale, że podwyżek stóp w zasadzie już nie będzie" – dodał Popławski.

Ekspert wskazał, iż jego zdaniem, najbliższe techniczne cele dla EUR/PLN znajdują się w okolicach 4,7234, a kolejne w pobliżu 4,744. Dodał, że w przerwach globalnego osłabienia dolara, EUR/PLN do tych poziomów może się w krótkim terminie kierować.

O godzinie 15.40 kurs EUR/PLN spada o 0,12 proc. do 4,7061, a USD/PLN idzie w dół o 0,89 proc. do 4,5220.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar się osłabia, a kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,72 proc. do 1,0402.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu mają miejsce duże napływy (kapitału – PAP), co lokalnie związane jest z tym co powiedział prezes NBP, a globalnie z o wiele lepszym sentymentem. To generuje duże spadki rentowności SPW i ze względu na sprzyjające otoczenie trend ten powinien być utrzymany" - powiedział ekonomista ING BSK Piotr Popławski.

Ekspert wskazał, że jego zdaniem rentowności krajowych 10-latek mogą zmierzać nawet do okolic 6 proc. i oczekuje dalszego stromienia krzywej dochodowości.

"Raczej poniżej 6 proc. zejść się nie uda, gdyż ryzyko inflacyjne w Polsce jest bardzo wysokie" – dodał Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 4,9 pb. do 3,818 proc., a niemieckich idą w dół o 7,4 pb. do 2,082 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.44 10.05 16.05 EUR/PLN 4,7048 4,7045 4,7049 USD/PLN 4,5205 4,5208 4,5585 CHF/PLN 4,7924 4,8108 4,8153 EUR/USD 1,0408 1,0407 1,0321 PS1024 6,939 7,104 7,096 DS0727 7,19 7,42 7,41 DS0432 6,97 7,22 7,21

mt/ asa/