Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie tradingowej Jane Street Capital. W skrócie zajmował się tym, by kupować aktywa na jednym rynku, gdzie są one tańsze, i sprzedawać tam, gdzie osiągają wyższe ceny. Zdobył tam umiejętności, które pomogły mu rozkręcić pierwszy poważny biznes . Najpierw jednak opuścił korporacyjne szeregi i zatrudnił się w prowadzonym przez filozofa z Oxfordu Williama MacAskilla Centre For Effective Altruism. Promowany tam „efektywny altruizm” to nowa idea chętnie wyznawana przez bogaczy z Doliny Krzemowej. Pozornie pomysł jest szczytny – dobroczynność na miarę XXI w. ma być oparta na analizie danych i kalkulacji, nie na emocjach, by przynieść najlepsze rezultaty. Sęk w tym, że efektywni altruiści zamieniają filantropię w parodię, sprowadzając skomplikowane konstelacje uwarunkowań społeczno-politycznych, które skutkują np. światowym ubóstwem, do reguł rynku finansowego. Bankman-Fried nie kryje się ze swoimi altruistycznymi poglądami – kiedy pracował w Jane Street, przeznaczał dużą część pensji na organizacje charytatywne, a kiedy zakładał kolejne biznesy, robił to z kolegami z ruchu.