We wtorek po południu złoty osłabiał się względem głównych walut. Euro zwyżkowało o ponad 0,3 proc., do blisko 4,66 zł. Ok. godz. 17.00 dolar drożał o ponad 0,4 proc., do 4,36 zł. Wycena franka szwajcarskiego rosła o blisko 0,3 proc., do ponad 4,85 zł.

We wtorek rano euro kosztowało prawie 4,64 zł, dolar ponad 4,34 zł, a frank szwajcarski ok. 4,84 zł. autor: Marek Siudaj