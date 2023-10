Polska waluta osłabiła się we wtorek ok. godz. 17.30 do euro o 0,13 proc., które wyceniano na 4,45 zł. Amerykański dolar w tym czasie zyskiwał 0,59 proc. i kosztował 4,21. Z kolei frank szwajcarski był tańszy o 0,27 proc. i można go było kupić za 4,63 zł.

Złoty we wtorek rano potaniał w stosunku do dolara o blisko 0,2 proc. i ok. godz. 7.30 dolar kosztował niespełna 4,2 zł. W stosunku do euro złoty zyskał 0,02 proc. i wspólna waluta rano kosztowała prawie 4,45 zł. Frank szwajcarski zyskał ponad 0,15 proc. i był wyceniony na 4,65 zł.