W środę ok. godz. 7 złoty osłabił się wobec euro o 0,15 proc., do 4,33 zł; do dolara amerykańskiego o 0,20 proc., do 3,92 zł i franka szwajcarskiego o 0,13 proc., do blisko 4,60 zł.

We wtorek na zamknięciu euro kosztowało blisko 4,33 zł, dolar prawie 3,92 zł, a frank 4,59 zł. (PAP)