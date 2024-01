Polska waluta wtorek ok. godz. 17.10 osłabiła się wobec euro o 0,56 proc., które kosztowało 4,39 zł. Z kolei wobec dolara amerykańskiego kurs złotego spadł o 1,00 proc., co podniosło wycenę amerykańskiej waluty do 4,05 zł. Złoty osłabił się też wobec franka szwajcarskiego, w tym przypadku o 0,76 proc., a frank był wyceniany na 4,65 zł.

We wtorek ok. godz. 7.00 złoty osłabł wobec euro o 0,06 proc. do 4,36 zł, wobec franka szwajcarskiego o 0,22 proc. do 4,62 zł. Złoty umocnił się o 0,15 proc. w stosunku do dolara, za którego płacono 4,00 zł.