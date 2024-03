W piątek ok. godz. 7.50 złoty umocnił się do euro o 0,05 proc., które było wyceniane na 4,30 zł, o 0,06 proc. do dolara wycenianego na 3,99 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,13 proc., za którego płacono 4,42 zł.

W czwartek ok. godz. 17.10 wspólna waluta osłabiała się o ponad 0,1 proc. i była wyceniana na 4,30 zł. Dolar z kolei umacniał się o blisko 0,2 proc., do prawie 3,99 zł. Najbardziej polska waluta traciła do franka szwajcarskiego (0,4 proc.), który kosztował 4,42 zł. (PAP)

