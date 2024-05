We wtorek rano złoty tracił na wartości w stosunku do głównych walut. W stosunku do euro tracił na wartości o 0,13 proc. do 4,31 zł, do dolara o 0,14 proc. do 4 zł, a względem franka 0,06 proc. do 4,41 zł.

Złoty w poniedziałek po południu umocnił się do euro wycenianego na prawie 4,31 zł, dolara amerykańskiego, za którego płacono prawie 4,00 zł i franka szwajcarskiego, który kosztował 4,41 zł.

