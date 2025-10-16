Emerytura honorowa – kluczowe zasady i kwota

Emerytura honorowa to specjalne, wysokie świadczenie przyznawane w Polsce wyłącznie z tytułu osiągnięcia 100 lat życia. Wiek jest jedynym kryterium do jej otrzymania, co oznacza, że świadczenie jest wypłacane niezależnie od stażu pracy seniora, wysokości jego podstawowej emerytury, a nawet od tego, czy w ogóle pobiera on jakiekolwiek inne świadczenie.

Emerytura honorowa. Aktualna kwota i mechanizm waloryzacji

Kwota od marca 2025 roku: Świadczenie to osiągnęło wartość 6589,67 zł brutto miesięcznie po marcowej waloryzacji.

Wzrost kwoty: Na początku roku 2025 kwota ta wynosiła 6246,13 zł.

Zmiana zasad waloryzacji: Pod koniec ubiegłego roku zniesiono zasadę, która "zamrażała" raz przyznaną kwotę do końca życia beneficjenta. Od 2025 roku emerytura honorowa podlega corocznej waloryzacji w marcu, tak jak pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe.

Podwyżki dla obecnych beneficjentów: Osoby, którym przyznano świadczenie w ostatnim roku, otrzymały w marcu 2025 roku podwyżkę w wysokości 343,54 zł (o tyle wzrosła "kwota bazowa"). Starsi beneficjenci, np. ci, którzy zaczęli pobierać świadczenie w 2023 roku, otrzymali proporcjonalnie wyższą podwyżkę – w marcu 2025 roku wzrosła ona o około 1050 zł.

Wypłata i wymóg złożenia Wniosku o emeryturę honorową

W większości przypadków, stulatek otrzymuje emeryturę honorową automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wypłacają to świadczenie z urzędu, gdy tylko senior ukończy 100 lat. Co ważne, wniosek jest niezbędny tylko w sytuacji, gdy stulatek nie pobiera żadnego świadczenia ani z ZUS, ani z KRUS, i tym samym nie figuruje w systemach tych instytucji. Dopóki taka osoba nie zgłosi się do odpowiedniej instytucji, ZUS ani KRUS nie będą w stanie wypłacić jej emerytury honorowej.