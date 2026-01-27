Dopłata do prądu w wysokości nawet 600 zł

Dopłata do prądu to wsparcie finansowe skierowane do osób, które ponoszą wysokie koszty za rachunki za prąd związane z leczeniem w domu. Ten dodatek do rachunków za prąd dla niepełnosprawnych w wysokości 600 zł to konkretna pomoc z programu "Aktywny samorząd" prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Refundacja kosztów energii elektrycznej przysługuje osobom z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które korzystają ze specjalistycznych urządzeń medycznych, takich jak: respiratory domowe, koncentratory tlenu w ramach opieki długoterminowej. Warunkiem jest korzystanie z tych urządzeń ze względu na przewlekłe schorzenia oraz posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatek miesięczny wynosi 100 zł, a łączna kwota do 600 zł może być zwracana za maksymalnie 6 miesięcy.

Wnioski o dodatek do prądu 600 zł należało składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) na stronie sow.pfron.org.pl. Termin składania wniosków upłynął 31 grudnia 2025 roku, a refundacja mogła dotyczyć rachunków za prąd poniesionych do 180 dni przed datą złożenia wniosku. Do wniosku należało dołączyć skan ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu oraz zaświadczenie może być podpisane przez lekarza specjalistę, pielęgniarkę lub osobę z zespołu opieki długoterminowej. Nie było konieczne dołączanie rachunków za prąd ani bycie płatnikiem tych rachunków – dodatek był przyznawany na podstawie dokumentów i złożonego wniosku.

Rosnące ceny energii elektrycznej stawiają znaczne wyzwania finansowe dla osób korzystających na co dzień z urządzeń medycznych wymagających zasilania prądem. Program wsparcia PFRON dodatek do prądu 2025 dla osób niepełnosprawnych korzystających z respiratorów pomaga znacząco obniżyć koszty związane z leczeniem domowym. Ważne jest terminowe złożenie wniosku, ponieważ: