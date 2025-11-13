Nowelizacja Prawa Drogowego

Sejm przyjął rządową propozycję gruntownego zaostrzenia przepisów drogowych, wprowadzając szereg nowych sankcji, w tym karę więzienia za rażące przekroczenie prędkości.

Więzienie za prędkość: nowe kryteria i wymiary kar

Kluczową zmianą jest wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za narażenie życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo poprzez ekstremalnie szybką jazdę. Progi prędkości kwalifikujące do więzienia:

Autostrady/Drogi ekspresowe: Przekroczenie prędkości o co najmniej połowę (np. powyżej 210 km/h na autostradzie lub powyżej 180 km/h na drodze ekspresowej).

Inne drogi publiczne: Przekroczenie prędkości co najmniej dwukrotnie (np. powyżej 180 km/h na drodze z limitem 90 km/h).

Teren zabudowany (Strefa 40 km/h): Przekroczenie prędkości do ponad 80 km/h (czyli dwukrotnie). W tym przypadku, choć kierowca nie straci automatycznie prawa jazdy na 3 miesiące (co następuje dopiero po przekroczeniu o ponad 50 km/h), trafi do więzienia na co najmniej 3 miesiące.

Teren zabudowany (Domyślny Limit 50 km/h): Przekroczenie prędkości do ponad 100 km/h (dwukrotnie) będzie skutkować wysokim mandatem, utratą prawa jazdy na 3 miesiące ORAZ karą więzienia.

Posłowie przyjęli progi zaproponowane przez rząd oraz dwie poprawki Koalicji Obywatelskiej (KO), odrzucając jednocześnie poprawki zgłoszone przez PiS i Partię Razem. Wprowadzono rozróżnienie, gdzie za niektóre ekstremalne prędkości (np. >80 km/h w strefie 40 km/h) nie będzie automatycznej utraty prawa jazdy (jak za przekroczenie o >50 km/h), ale kierowca będzie karany więzieniem.

Nowelizacja Prawa Drogowego. Nowe definicje wykroczeń i ograniczenia

Ustawa wprowadza również formalne definicje i kary za niebezpieczne praktyki na drodze:

Nielegalny wyścig : Zdefiniowany jako rywalizacja co najmniej dwóch kierowców dążących do pokonania trasy w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa.

: Zdefiniowany jako rywalizacja co najmniej dwóch kierowców dążących do pokonania trasy w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Drif t: Jest to celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub utrata styczności koła z nawierzchnią, wykonane podczas zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia. Przepis ten dotyczy również motocyklistów jeżdżących na jednym kole.

t: Jest to celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub utrata styczności koła z nawierzchnią, wykonane podczas zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia. Przepis ten dotyczy również motocyklistów jeżdżących na jednym kole. Zloty samochodowe: Wprowadzono ograniczenie prawa do zgromadzeń z udziałem pojazdów. Spotkanie o charakterze prezentacji (w tym modyfikacji aut) powyżej 10 samochodów na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni będzie wymagało wcześniejszego zgłoszenia w organie gminy.

Zaostrzenie kar dla recydywistów i zakazy prowadzenia

Przepisy ułatwiają rekwirowanie pojazdów nie tylko pijanym kierowcom, ale również trzeźwym osobom, które prowadzą samochód pomimo prawomocnego zakazu. Dodatkowo, wprowadzono rygorystyczne zasady wobec recydywistów z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Sąd będzie mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary więzienia za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku ponownego skazania za niestosowanie się do orzeczonego wcześniej zakazu, sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe regulacje wejdą w życie, co do zasady, po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wcześniej ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i zostać podpisana przez Prezydenta.