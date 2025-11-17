Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 59,44 USD, niżej o 1,08 proc.

Reklama

Brent na ICE na I 2026 jest wyceniana po 63,76 USD za baryłkę, niżej o 0,98 proc.

Ataki na rosyjską infrastrukturę naftową

Na rynek dotarły informacje o wznowieniu działalności w kluczowym rosyjskim porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym po tym, jak w ub. tygodniu ukraińska armia zaatakowała bazę okrętów i terminal naftowy w Noworosyjsku, rafinerię ropy naftowej w obwodzie saratowskim oraz magazyn materiałów pędnych i smarów w rejonie miasta Engels w Rosji.

Port ten jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy naftowej w Rosji i ważnym węzłem logistycznym transportu produktów naftowych przez Morze Czarne. W wyniku ataku uszkodzone zostały nabrzeża do przeładunku ropy naftowej, infrastruktura rurociągowa i instalacje pompowe.

Wznowienie działalności portu

Tymczasem w niedzielę dwa tankowce do przewozu ropy naftowej - Arlan i Rodos - zacumowały w Noworosyjsku, co wskazuje na aktywność operacyjną w terminalach.

16 listopada przy terminalu w Noworosyjsku zacumował też statek do transportu produktów naftowych Janbu.

Według zdjęć satelitarnych, wykonanych w sobotę przez satelitę Copernicus Sentinel-2, dzień wcześniej miejsca te w Noworosyjku były puste.

Agencje donoszą, że załadunek ropy został wznowiony.

"Inwestorzy spodziewali się dłuższej przerwy w dostawie energii w Noworosyjku po piątkowych atakach sił ukraińskich" - powiedział Mukesh Sahdev, założyciel Xanalysts Pty.

Reakcja rynku na wznowienie operacji

"Oznaki wznowienia aktywności operacyjnej w Noworosyjsku są jednak dla rynków ropy +niedźwiedzim sygnałem+" - podkreślił.

Po ataku armii ukraińskiej na terminal w Noworosyjsku w piątek ceny ropy skoczyły w górę ponad 2 proc.