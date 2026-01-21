Waloryzacja emerytur w 2026 roku

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą budżetową, która wprowadza istotne zmiany w finansach seniorów na rok 2026. Choć oficjalne założenia wskazywały na waloryzację emerytur i rent na poziomie 4,88 proc., najnowsze dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny sugerują, że wskaźnik ten może być korzystniejszy i wynieść 5,08 proc. marcowa podwyżka świadczeń bezpośrednio wpłynie na wysokość dodatkowych gratyfikacji finansowych, czyli trzynastek oraz czternastek, ponieważ ich bazowa wartość jest powiązana z wysokością minimalnej emerytury. W ubiegłym roku świadczenie to wynosiło 1878,91 zł brutto, natomiast według aktualnych prognoz na rok 2026 kwota ta wzrośnie do poziomu 1974,36 zł brutto.

Reklama

Reklama

Zasady wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która przysługuje wszystkim uprawnionym w identycznej wysokości bez względu na pobierane świadczenie podstawowe, przyznawanie czternastki opiera się na kryterium dochodowym. Pełna kwota dodatku trafi do osób, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza progu 2900 zł brutto. Przekroczenie tej bariery skutkuje zastosowaniem mechanizmu złotówka za złotówkę, co oznacza proporcjonalne obniżenie czternastki o kwotę nadwyżki nad ustalonym limitem. Analiza danych fakt.pl pokazuje, że seniorzy pobierający obecnie minimalne świadczenie na rękę w wysokości 1709,81 zł, po waloryzacji otrzymają 1796,66 zł netto, a ich czternastka wyniesie 1622,67 zł netto. Wraz ze wzrostem podstawowej wypłaty, kwota dodatku stopniowo maleje. Przykładowo, przy obecnej emeryturze wynoszącej 3000 zł brutto, świadczenie po waloryzacji wyniesie 2790,44 zł netto, a należna czternastka zostanie zredukowana do 1359,98 zł netto. W przypadku osób o najwyższych uwzględnionych w zestawieniu dochodach, sięgających 4000 zł brutto, czternasta emerytura spadnie do poziomu 530,76 zł netto.

Kiedy wypłata 14. emerytury? Oto harmonogram wypłat czternastek w 2026 roku według kalendarza ZUS

Dokładna data przekazania dodatkowych środków pieniężnych zależy od decyzji rządu, która musi zostać ogłoszona w formie rozporządzenia najpóźniej do końca października. Doświadczenia z ubiegłych lat pozwalają jednak przypuszczać, że wypłaty zostaną zrealizowane wczesną jesienią - we wrześniu. Zgodnie z tym harmonogramem, pierwsza tura wypłat przypadałaby na wtorek 1 września, a kolejne - na piątek 4 września oraz czwartek 10 września. Następne terminy to wtorek 15 września oraz piątek 18 września. Ostatnia seria świadczeń powinna trafić do odbiorców w piątek 25 września. Takie rozplanowanie terminów sugeruje, że w drugiej połowie 2026 roku seniorzy otrzymają znaczące wsparcie finansowe, które w optymalnych przypadkach może wynieść nawet 1600 zł dodatku do standardowej emerytury.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego