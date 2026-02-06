mLegitymacja emeryta-rencisty - co to jest i czy jest obowiązkowa?

mLegitymacja to cyfrowa wersja tradycyjnej, plastikowej karty, którą otrzymuje każdy emeryt i rencista. Od 2026 roku ZUS domyślnie wydaje dokumenty w formie elektronicznej. Plastikowa karta jest wydawana tylko na specjalne życzenie. Czy musisz ją mieć? Nie jest to obowiązkowe, ale posiadanie jej w telefonie oznacza, że nigdy nie zapomnisz dokumentu uprawniającego Cię do zniżek.

Jakie korzyści daje mObywatel seniorowi w 2026 roku?

Aplikacja mObywatel 2.0 to znacznie więcej niż tylko dowód osobisty. Dla osoby pobierającej świadczenie to:

Potwierdzenie prawa do zniżek: W pociągach PKP, komunikacji miejskiej, muzeach i ośrodkach zdrowia wystarczy pokazać ekran telefonu.

Informacja o waloryzacji: W module ZUS możesz sprawdzić aktualną wysokość swojego świadczenia oraz termin kolejnego przelewu.

Recepty bez papierka: Widzisz wszystkie wystawione e-recepty wraz z kodami QR – nie musisz już pamiętać 4-cyfrowego kodu ani PESEL-u przy okienku w aptece.

Zgłaszanie oszustw: Nowa funkcja "Bezpieczny Senior" pozwala jednym kliknięciem zgłosić podejrzaną wiadomość lub telefon od oszusta podającego się za "wnuczka".

Instrukcja krok po kroku: Jak aktywować legitymację w telefonie?

Jeśli masz smartfon, instalacja zajmie Ci mniej niż 5 minut:

Pobierz aplikację: Znajdź "mObywatel 2.0" w sklepie Google Play (Android) lub App Store (iPhone). Zaloguj się: Użyj Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej (to najbezpieczniejsza metoda). Dodaj dokument: Wybierz opcję "Dodaj dokument" i z listy znajdź "Legitymacja emeryta-rencisty". Gotowe! Od teraz Twoje uprawnienia są widoczne na głównym ekranie aplikacji.

Czy aplikacja mObywatel jest bezpieczna?

To najczęstsza obawa seniorów. W 2026 roku mObywatel posiada najwyższe standardy zabezpieczeń, takie same jak aplikacje bankowe.

Dane są zaszyfrowane.

Dostęp do aplikacji jest chroniony kodem PIN lub odciskiem palca.

Nawet jeśli zgubisz telefon, nikt nie uzyska dostępu do Twoich danych bez znajomości Twoich haseł.

FAQ – Najczęstsze pytania o cyfrowe dokumenty