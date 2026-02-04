Bez tego dokumentu prąd będzie droższy

Przypomnijmy, że w drugiej połowie 2024 roku część odbiorców korzystała z energii elektrycznej po maksymalnych, ustawowo ograniczonych cenach. Była to forma wsparcia państwa, która pozwalała płacić mniej za prąd mimo rosnących kosztów energii.

Teraz sprzedawcy energii wymagają potwierdzenia, że odbiorca miał prawo do takiej preferencyjnej ceny. Jeśli dokument nie zostanie złożony, rachunki mogą zostać przeliczone według zwykłych stawek wynikających z umowy. To oznacza wyższe opłaty za prąd, a w niektórych przypadkach także dopłaty za wcześniejsze okresy.

Kogo dotyczy ten obowiązek w 2026 roku?

Obowiązek dotyczy przede wszystkim:

przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm,

rolników,

wszystkich podmiotów, które w określonym okresie korzystały z maksymalnych cen energii elektrycznej.

Jeżeli w drugiej połowie 2024 roku prąd był rozliczany według preferencyjnych stawek, sprzedawca energii ma prawo żądać złożenia odpowiedniego dokumentu. Brak reakcji działa na niekorzyść odbiorcy.

Dlaczego sprzedawcy energii wymagają tego oświadczenia?

Preferencyjna cena prądu była traktowana jako forma pomocy publicznej. Zgodnie z przepisami taka pomoc musi być udokumentowana. Sprzedawca energii nie może „przyjąć na słowo”, że odbiorca spełniał warunki, tylko potrzebne jest formalne potwierdzenie.

Jeżeli dokument nie trafi do sprzedawcy, uznaje się, że odbiorca nie miał prawa do tańszego prądu. W efekcie stosowane są standardowe stawki umowne, które są wyższe niż ceny maksymalne.

Co grozi, jeśli dokument nie zostanie złożony?

Brak złożenia dokumentu oznacza realne konsekwencje finansowe. W praktyce może to być:

wyższy rachunek za prąd,

korekta wcześniejszych rozliczeń,

konieczność dopłaty różnicy między ceną maksymalną a ceną umowną.

Dlatego sprzedawcy energii coraz częściej wysyłają przypomnienia i komunikaty ostrzegawcze.

Gdzie i jak złożyć dokument?

Dokument składa się bezpośrednio u swojego sprzedawcy energii elektrycznej. W większości przypadków można to zrobić:

online przez formularz,

e-mailem,

listownie lub w punkcie obsługi klienta.

Sama procedura nie jest skomplikowana i zwykle zajmuje kilka minut.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca 2026.