Czym jest subkonto w ZUS i skąd biorą się tam pieniądze?

Subkonto to specjalna część konta emerytalnego w ZUS, na którą trafia część składki emerytalnej (oraz środki przeniesione z Otwartych Funduszy Emerytalnych - OFE). W przeciwieństwie do „zwykłej” emerytury, środki z subkonta podlegają dziedziczeniu. Z danych ZUS wynika, że na subkontach zmarłych osób leżą miliardy złotych. Średnia kwota wypłaty dla jednej osoby to obecnie około 29 000 złotych. Wiele rodzin nigdy nie zgłasza się po te środki, a po pewnym czasie prawo do nich może wygasnąć.

Reklama

Reklama

Kto ma prawo do pieniędzy z ZUS po zmarłym?

Pieniądze z subkonta nie trafiają do spadkobierców automatycznie. Prawo do nich mają:

Osoby wskazane przez zmarłego (tzw. osoby uposażone) - zmarły mógł wskazać konkretne osoby jeszcze za życia w ZUS lub w swoim funduszu OFE. Małżonek - w ramach wspólności ustawowej połowa środków z subkonta (zgromadzona w czasie trwania małżeństwa) trafia na subkonto współmałżonka. Spadkobiercy - jeśli zmarły nie wskazał nikogo konkretnego, środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Jak sprawdzić, czy należą Ci się pieniądze z ZUS?

Procedura zależy od tego, czy zmarły był już na emeryturze, czy jeszcze pracował:

Jeśli zmarły był członkiem OFE i nie przeszedł na emeryturę: Wniosek o wypłatę środków składa się w pierwszej kolejności do właściwego Otwartego Funduszu Emerytalnego. OFE ma obowiązek poinformować ZUS, który następnie wypłaci pozostałą część środków z subkonta.

Jeśli zmarły nie był w OFE lub był już emerytem: Formalności załatwiamy bezpośrednio w placówce ZUS, składając formularz USS (Wniosek o wypłatę środków z subkonta).

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby odzyskać pieniądze po bliskim, przygotuj:

skrócony odpis aktu zgonu,

dokument potwierdzający tożsamość,

odpis aktu małżeństwa (jeśli dotyczy),

prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę?

Po złożeniu kompletu dokumentów, ZUS ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i przelanie środków. Pieniądze są wypłacane w gotówce (przelewem na konto), a nie w formie dopłaty do emerytury. Uwaga na podatek! Od dziedziczonych składek z subkonta ZUS pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. Na Twoje konto trafi kwota już pomniejszona o ten podatek.

Najczęściej zadawane pytania