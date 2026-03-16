Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y Miedź spot USD/t 13.03.2026 12677,80 -1,7% -0,8% 1,8% 30,0% Miedź 3M USD/t 13.03.2026 12780,50 -1,7% -0,8% 2,9% 30,6% Ołów spot USD/t 13.03.2026 1859,95 -1,7% -2,7% -5,5% -9,4% Ołów 3M USD/t 13.03.2026 1907,50 -1,6% -2,7% -5,1% -8,0% Aluminium spot USD/t 13.03.2026 3470,33 -2,3% 14,1% 16,9% 27,5% Aluminium 3M USD/t 13.03.2026 3439,50 -2,2% 11,8% 14,8% 27,2% Cyna spot USD/t 13.03.2026 47015,00 -4,9% 1,0% 15,7% 30,7% Cyna 3M USD/t 13.03.2026 47059,00 -4,7% 0,8% 16,0% 31,1% Nikiel spot USD/t 13.03.2026 17056,78 -2,7% 1,7% 3,4% 4,7% Nikiel 3M USD/t 13.03.2026 17266,00 -2,7% 1,7% 3,7% 4,6% Cynk spot USD/t 13.03.2026 3253,37 -0,1% -1,6% 5,6% 10,7% Cynk 3M USD/t 13.03.2026 3296,00 -0,2% -1,2% 5,7% 11,3% Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 13.03.2026 69,16 0,6% -2,2% -20,8% -4,9% Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 06:33:18 125,88 1,9% 16,6% 29,1% 24,6% Paliwo lotnicze USD/t 13.03.2026 1606,50 -1,7% 117,9% 131,2% 132,4% Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 13.03.2026 1071,00 0,5% 66,0% 81,4% 70,0%

Notowania większości metali bazowych na London Metal Exchange spadły w piątkowej sesji. Miedź, aluminium czy nikiel traciły na wartości w ujęciu dziennym, jednak w skali roku wiele z nich pozostaje wyraźnie na plusie – szczególnie aluminium i cyna, których ceny wzrosły o ponad 25–30 proc.

(PAP Biznes)

aj/