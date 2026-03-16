|Surowiec
|Jednostka
|Data
|Cena
|1D
|1M
|YTD
|1Y
|Miedź spot
|USD/t
|13.03.2026
|12677,80
|-1,7%
|-0,8%
|1,8%
|30,0%
|Miedź 3M
|USD/t
|13.03.2026
|12780,50
|-1,7%
|-0,8%
|2,9%
|30,6%
|Ołów spot
|USD/t
|13.03.2026
|1859,95
|-1,7%
|-2,7%
|-5,5%
|-9,4%
|Ołów 3M
|USD/t
|13.03.2026
|1907,50
|-1,6%
|-2,7%
|-5,1%
|-8,0%
|Aluminium spot
|USD/t
|13.03.2026
|3470,33
|-2,3%
|14,1%
|16,9%
|27,5%
|Aluminium 3M
|USD/t
|13.03.2026
|3439,50
|-2,2%
|11,8%
|14,8%
|27,2%
|Cyna spot
|USD/t
|13.03.2026
|47015,00
|-4,9%
|1,0%
|15,7%
|30,7%
|Cyna 3M
|USD/t
|13.03.2026
|47059,00
|-4,7%
|0,8%
|16,0%
|31,1%
|Nikiel spot
|USD/t
|13.03.2026
|17056,78
|-2,7%
|1,7%
|3,4%
|4,7%
|Nikiel 3M
|USD/t
|13.03.2026
|17266,00
|-2,7%
|1,7%
|3,7%
|4,6%
|Cynk spot
|USD/t
|13.03.2026
|3253,37
|-0,1%
|-1,6%
|5,6%
|10,7%
|Cynk 3M
|USD/t
|13.03.2026
|3296,00
|-0,2%
|-1,2%
|5,7%
|11,3%
|Uprawnienia EUA do emisji CO2
|EUR/t
|13.03.2026
|69,16
|0,6%
|-2,2%
|-20,8%
|-4,9%
|Węgiel energetyczny ARA 1Y
|USD/t
|06:33:18
|125,88
|1,9%
|16,6%
|29,1%
|24,6%
|Paliwo lotnicze
|USD/t
|13.03.2026
|1606,50
|-1,7%
|117,9%
|131,2%
|132,4%
|Olej napędowy 0,1 proc.
|USD/t
|13.03.2026
|1071,00
|0,5%
|66,0%
|81,4%
|70,0%
Notowania większości metali bazowych na London Metal Exchange spadły w piątkowej sesji. Miedź, aluminium czy nikiel traciły na wartości w ujęciu dziennym, jednak w skali roku wiele z nich pozostaje wyraźnie na plusie – szczególnie aluminium i cyna, których ceny wzrosły o ponad 25–30 proc.
(PAP Biznes)
aj/