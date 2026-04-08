Nowe ceny na stacjach paliw. Po ile benzyna 95, benzyna 98 i diesel 8 kwietnia?

W środę 8 kwietniacena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT została ustalona na 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Reklama

Oznacza to, że ceny maksymalne w środę są takie same jak ceny wtorkowe, które obowiązywały od soboty. We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna i diesel droższe być nie mogą

Zgodnie z przepisamiresort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W Polsce nie zabraknie paliwa. Nie ma potrzeby tankować na stacjach na zapas

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zapewnił, że paliwa na stacjach w Polsce nie zabraknie. – Obecnie jesteśmy spokojni i państwo możecie być spokojni, wszyscy państwo możecie być spokojni, że paliwa nie zabraknie – powiedział szef płockiego koncernu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że dzięki wprowadzonemu przez rząd pakietowi CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej", kierowcy na stacjach płacą mniej za paliwo niż przed wprowadzeniem tego mechanizmu.