Forsal logo

To już lawina rezygnacji z pomp ciepła. Na to teraz stawiają Polacy

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:05
To już lawina rezygnacji z pomp ciepła. Na to teraz stawiają Polacy
To już lawina rezygnacji z pomp ciepła. Na to teraz stawiają Polacy/Shutterstock
Najpierw była bezprecedensowa akcja wymiany „kopciuchów”, a zaraz po niej, fala entuzjazmu wobec ogrzewania gazowego. Teraz i gaz znalazł się na cenzurowanym polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Co w zamian? Pompy ciepła, które jak przekonują specjaliści, są wygodne, ekologiczne i oszczędne. Ale Polacy masowo się od nich odwracają. Wolą inny sposób ogrzewania domów.

Na papierze wszystko miało iść w jedną stronę: nowocześnie, bezemisyjnie, z pompą ciepła jako symbolem klimatycznej transformacji. Tymczasem rzeczywistość napisała własny scenariusz. Polacy, zamiast podążać za wskazanym trendem, wykonali nagły zwrot i coraz częściej wracają do rozwiązań, które jeszcze niedawno wydawały się jedynie etapem przejściowym.

Takiego zwrotu mało kto się spodziewał

Rynek źródeł ciepła w Polsce wyraźnie zmienia kierunek. Z danych programu „Czyste Powietrze” wynika, że inwestorzy coraz rzadziej wybierają pompy ciepła, a coraz częściej stawiają na kotły na biomasę.

Jeszcze w 2023 roku udział tych urządzeń w składanych wnioskach wynosił 17,8 proc. Rok później sytuacja odwróciła się niemal całkowicie — w 2024 r. kotły na biomasę stanowiły już blisko połowę wszystkich aplikacji o dofinansowanie. Skala tej zmiany nie pozostawia wątpliwości: to nie chwilowe wahnięcie, lecz wyraźny trend.

Jest o wiele tańszy od pelletu i daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Jest o wiele tańszy od pelletu i daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?

Pompy ciepła tracą impet

W tym samym czasie wyraźnie osłabło zainteresowanie pompami ciepła. W 2023 r. odpowiadały one za ponad 53 proc. wszystkich wniosków składanych w programie „Czyste Powietrze”. W 2024 r. ich udział spadł do 27 proc.

Jeszcze mocniej widać to w danych miesięcznych za 2025 rok. Struktura wyborów beneficjentów uległa dalszemu przesunięciu: kotły na biomasę odpowiadają już za 70–77 proc. składanych wniosków, podczas gdy pompy ciepła utrzymują się na poziomie 20–25 proc.

Program działa, ale zasady się zmieniają

Zmiana preferencji inwestorów nastąpiła mimo zaostrzenia zasad programu. „Czyste Powietrze” funkcjonuje od 2018 r., a łączna wartość złożonych wniosków sięgnęła już 38,8 mld zł. Do beneficjentów trafiło dotąd ponad 16,7 mld zł.

W listopadzie 2024 r. nabór został czasowo wstrzymany po ujawnieniu nadużyć. Program wznowiono 31 marca, wprowadzając dodatkowe wymogi, w tym obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Mimo to zainteresowanie dopłatami nie słabnie — liczba składanych wniosków pozostaje wysoka.

Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy

Ulga termomodernizacyjna wyraźnie hamuje

Zmiany widać także w danych podatkowych. Ulga termomodernizacyjna, która przez lata była jednym z kluczowych mechanizmów wsparcia, traci na popularności.

W 2024 r. skorzystało z niej 312 tys. podatników, odliczając łącznie 5,5 mld zł. Dla porównania — w rekordowym 2021 r. było to aż 595 tys. osób i 10,4 mld zł odliczeń.

Nowe zasady, nowe wybory

Od 2025 r. zmienił się również katalog wydatków objętych wsparciem. Finansowanie publiczne oraz ulga termomodernizacyjna nie obejmują już zakupu i montażu kotłów gazowych oraz olejowych. W ich miejsce pojawiły się m.in. magazyny energii, które zostały włączone do kosztów kwalifikowanych.

To wszystko razem układa się w obraz rynku, który nie tyle podąża za jednym, jasno wytyczonym kierunkiem, ile reaguje na koszty, regulacje i poczucie bezpieczeństwa inwestorów. A to oznacza, że kolejnych zwrotów akcji w tej historii wcale nie można wykluczyć.

.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo już lawina rezygnacji z pomp ciepła. Na to teraz stawiają Polacy »
Tematy: biomasaCzyste Powietrzepompy ciepłakotły grzewcze
Powiązane
Trzeba zapłacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Trzeba teraz płacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Już postanowione. Fotowoltaika na dachach będzie przymusowa. Kto paneli nie zamontuje, ten w domu… nie zamieszka?
Postanowione. Fotowoltaika na dachach będzie przymusowa. Kto nie zamontuje paneli w domu… nie zamieszka?
Ile kosztuje ogrzewanie domu w Polsce w 2025 roku
Ujawnili prawdę czym teraz najtaniej ogrzewać dom. Gaz, węgiel, pellet, drewno czy pompa ciepła? Dokładnie policzyli co wychodzi najtaniej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlać trawnik i umyć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj