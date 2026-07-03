Cyfrowa tarcza dla Polaków poza granicami kraju

Usługa Odyseusz w aplikacji mObywatel pozwala na szybką rejestrację zagranicznego wyjazdu w systemie MSZ, oferując dostęp do alertów i informacji konsularnych. „Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju” - podkreślił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, podkreślając rolę cyfryzacji w zapewnianiu bezpieczeństwa.

Szybka reakcja konsulatu w sytuacjach kryzysowych

Dzięki usłudze Odyseusz MSZ może sprawniej działać w sytuacjach nadzwyczajnych, a użytkownicy otrzymują łatwy dostęp do informacji. Jak zauważył Podsekretarz Stanu w MSZ Artur Harazim, „[u]łatwia planowanie podróży, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych usprawnia kontakt ze służbą konsularną”. Logowanie do usługi odbywa się m.in. przez mObywatela lub Profil Zaufany.

Rejestracja obozów i kolonii dziecięcych w smartfonie

Odyseusz, dostępny w zakładce „Podróż”, umożliwia rejestrację pobytu za granicą, w tym także dzieci, co jest kluczowe dla rodziców wysyłających podopiecznych na obozy. Użytkownicy mogą wybrać formę powiadomień o zagrożeniach, a dane często uzupełniają się automatycznie z Rejestru Danych Kontaktowych.

Pełen pakiet informacji konsularnych zawsze pod ręką

Sekcja „Informacje o krajach” oferuje aktualizowane przez MSZ dane o zagrożeniach, wskazówki prawne i kontakty alarmowe. Każdy użytkownik aplikacji może z niej korzystać.

Alerty push ostrzegą przed niebezpieczeństwem

Subskrypcja wybranych krajów w aplikacji zapewnia otrzymywanie powiadomień push o zagrożeniach, co zwiększa bezpieczeństwo podróżnych. „To prosty sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa”.

Dynamiczny rozwój rządowej aplikacji mobilnej

Dostępność Odyseusza to element rozwoju mObywatela, którego liczba użytkowników wzrosła do 12 milionów w ciągu ostatnich 2,5 roku. Zmiany te są częścią Strategii Cyfryzacji Państwa.